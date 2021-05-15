Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане

Махачкала, 15 мая. Столица Дагестана и Буйнакский район республики признаны властями самыми инвестиционно привлекательными территориями региона по итогам 2020 года. Об этом ФАН сообщили в минэкономразвития Дагестана.

В ведомстве уточнили, что речь идет о муниципалитетах, в которых применяются лучшие практики содействия развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Среди городов наивысшую оценку профильного министерства получила Махачкала, среди районов — Буйнакский.

«Лидерами рейтинга стали Буйнакский, Ахтынский и Ногайский районы. Среди городских округов — Махачкала, Кизилюрт и Хасавюрт», — отметили в минэкономики РД.

Там пояснили, что при составлении рейтинга учитывались официальные статистические данные и информация, представленная самим муниципалитетами. Также проводилось анкетирование среди предпринимателей и потребителей, которые высказали свое мнение об инвестклимате и уровне конкуренции на той или иной территории.

Ранее ФАН сообщал, что в пригороде Махачкалы планируется строительство тепличного комплекса стоимостью 6,5 миллиарда рублей. Его общая площадь составит около 60 гектаров.