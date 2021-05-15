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15 мая 18:43
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новостей
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
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Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане

Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
wikipedia.org  /  Suleymannabiev / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 15 мая. Столица Дагестана и Буйнакский район республики признаны властями самыми инвестиционно привлекательными территориями региона по итогам 2020 года. Об этом ФАН сообщили в минэкономразвития Дагестана.

В ведомстве уточнили, что речь идет о муниципалитетах, в которых применяются лучшие практики содействия развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Среди городов наивысшую оценку профильного министерства получила Махачкала, среди районов — Буйнакский.

«Лидерами рейтинга стали Буйнакский, Ахтынский и Ногайский районы. Среди городских округов — Махачкала, Кизилюрт и Хасавюрт», — отметили в минэкономики РД.

Там пояснили, что при составлении рейтинга учитывались официальные статистические данные и информация, представленная самим муниципалитетами. Также проводилось анкетирование среди предпринимателей и потребителей, которые высказали свое мнение об инвестклимате и уровне конкуренции на той или иной территории.

Ранее ФАН сообщал, что в пригороде Махачкалы планируется строительство тепличного комплекса стоимостью 6,5 миллиарда рублей. Его общая площадь составит около 60 гектаров.

россия дагестан махачкала инвестиции буйнакский район
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