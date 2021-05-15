Крис Хемсворт опубликовал редкое фото со съемок нового «Тора»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 18:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
Все новости
15 мая 18:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
Все новости

Крис Хемсворт опубликовал редкое фото со съемок нового «Тора»

1
Общество
Крис Хемсворт опубликовал редкое фото со съемок нового «Тора»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 15 мая. Съемки нового фильма Marvel «Тор: Любовь и гром» в самом разгаре. Исполнитель главной роли Крис Хемсворт опубликовал редкую фотографию с площадки.

Компанию артисту в кадре составил известный новозеландский режиссер Тайка Вайтити. Кинематографист работает с Хемсвортом не в первый раз, они вместе снимали предыдущую часть «Тора» — «Тор: Рагнарек». Снимок появился на странице актера в социальной сети Instagram.

Для фотографии Хемсворт постарался сделать максимально серьезное лицо. Австралийский актер позирует в свободной майке и кепке с названием проекта. Поклонники отметили, что для подготовки к роли Тора он заметно подкачался и сильно отрастил волосы. Сзади на снимке в синей джинсовой куртке стоит Вайтити. Для серьезности он надел темные, практически непроницаемые очки.

Хемсворт под публикацией пошутил, что продюсеры сократили бюджет для официального постера предстоящего фильма. Из-за нехватки средств артистам пришлось «импровизировать» и они решили оставить селфи, опубликованное в Instagram, в качестве официального плаката.

Новый фильм о скандинавском боге может быть дополнен греческой мифологией. Недавно актер Рассел Кроу рассказал о своем участии в фильме Вайтити в роли Зевса. По слухам, в фильме может появиться Геркулес, который является частью комиксов.

тор marvel хемсворт вайтити
1 комментарий
Самое популярное
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 151186 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 138026 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 48042 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 37675 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 29514 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Общество / Крис Хемсворт опубликовал редкое фото со съемок нового «Тора»
Рейтинг@Mail.ru