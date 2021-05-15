Крис Хемсворт опубликовал редкое фото со съемок нового «Тора»

Лос-Анджелес, 15 мая. Съемки нового фильма Marvel «Тор: Любовь и гром» в самом разгаре. Исполнитель главной роли Крис Хемсворт опубликовал редкую фотографию с площадки.

Компанию артисту в кадре составил известный новозеландский режиссер Тайка Вайтити. Кинематографист работает с Хемсвортом не в первый раз, они вместе снимали предыдущую часть «Тора» — «Тор: Рагнарек». Снимок появился на странице актера в социальной сети Instagram.

Для фотографии Хемсворт постарался сделать максимально серьезное лицо. Австралийский актер позирует в свободной майке и кепке с названием проекта. Поклонники отметили, что для подготовки к роли Тора он заметно подкачался и сильно отрастил волосы. Сзади на снимке в синей джинсовой куртке стоит Вайтити. Для серьезности он надел темные, практически непроницаемые очки.

Хемсворт под публикацией пошутил, что продюсеры сократили бюджет для официального постера предстоящего фильма. Из-за нехватки средств артистам пришлось «импровизировать» и они решили оставить селфи, опубликованное в Instagram, в качестве официального плаката.

Новый фильм о скандинавском боге может быть дополнен греческой мифологией. Недавно актер Рассел Кроу рассказал о своем участии в фильме Вайтити в роли Зевса. По слухам, в фильме может появиться Геркулес, который является частью комиксов.