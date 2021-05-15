Путин пожелал удачи участникам турнира по дзюдо среди полиции и армии

Москва, 15 мая. Российский президент Владимир Путин передал приветствие участникам, организаторам и гостям XV Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии.

Речь главы государства содержала пожелания спортсменам и зрителям. Об это сообщается на сайте Кремля.

«Убежден, что XV Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии пройдет как всегда успешно, на высокой соревновательной ноте. Желаю спортсменам удачи, а зрителям — самых добрых, незабываемых впечатлений», — гласит заявление президента.

Ранее Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии. Политик поблагодарил представителей структуры за службу и вклад в обеспечение безопасности страны.