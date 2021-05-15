Глава МО Израиля: Тель-Авив не заинтересован в эскалации конфликта с Палестиной

Тель-Авив, 15 мая. Тель-Авив не заинтересован в эскалации конфликта с палестинской стороной, в частности с Западным берегом реки Иордан, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

При этом Израиль намерен продолжать вооруженное столкновение с сектором Газа, добавил министр.

Ранее сообщалось, что 10 мая между израильской армией и палестинцами начался конфликт, в результате которого уже есть жертвы. По данным Минздрава Палестины на 14 мая, погибли 126 местных жителей, еще около 1000 человек ранены.

Недавно стало известно, что армия Израиля ракетным ударом разрушила многоэтажное здание в секторе Газа.