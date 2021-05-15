Филипп Киркоров объяснил, почему уверен в победе Натальи Гордиенко на Евровидении

Москва, 15 мая. Эстрадный исполнитель и продюсер Филипп Киркоров уверен в победе своей протеже, молдавской певицы Натальи Гордиенко в конкурсе «Евровидение», который пройдет в Роттердаме.

Киркоров продюсирует заслуженную артистку Молдавии Гордиенко, которая представит свою страну на Евровидении. Артист, протекцией которого в свое время пользовалась Ани Лорак, занявшая в 2008 году второе место на международном песенном конкурсе от Украины, уверен в своих силах.

Гордиенко займет первое место, потому что Киркоров посылал сигнал в космос. Об этом певец заявил в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Какая у меня все-таки легкая рука. Я так уверен в своих силах, я посылал свое желание в космос, и так он мне помогает. Не хочу сглазить, но когда я что-то очень хочу и не сомневаюсь, у меня всегда это получается», — объяснил поп-король российской эстрады.

Находясь на репетициях в Роттердаме, Наталья Гордиенко не отказывает себе в романтических прогулках. Ее заметили в компании эстонского конкурсанта Уку Сувисте.