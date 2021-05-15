Военнослужащие ЗВО отправились в учебные центры МО РФ для освоения программы водителей

Санкт-Петербург, 15 мая. Около 100 военнослужащих были направлены в учебные центры Западного военного округа (ЗВО) и Минобороны России для освоения программы водителей категорий С, D и CE.

Будущие водители будут обучаться навыкам управления бронированными ремонтно-эвакуационными машинами, бронетранспортерами, а также различными модификациями техники с колесной формулой от 4х4 до 8х8, передает пресс-служба ЗВО.

Обучение по этой программе будет длиться четыре месяца и, кроме классических препятствий в виде эстакады, «змейки» и прочего, будет охватывать более 15 дополнительных преград. По завершении освоения новых навыков и знаний военнослужащие получат звания младших сержантов.

Ранее стало известно, что свыше 3 тысяч человек отправились на военную службу по контракту ЗВО за первые четыре месяца 2021 года.

Также издание «Царьград» сообщило, что запрет министра обороны России Сергея Шойгу о призыве на военную службу бывших наркоманов не повлияет на ситуацию в армии.