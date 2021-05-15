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15 мая 18:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
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Военнослужащие ЗВО отправились в учебные центры МО РФ для освоения программы водителей

Армия
Военнослужащие ЗВО отправились в учебные центры МО РФ для освоения программы водителей
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Санкт-Петербург, 15 мая. Около 100 военнослужащих были направлены в учебные центры Западного военного округа (ЗВО) и Минобороны России для освоения программы водителей категорий С, D и CE.

Будущие водители будут обучаться навыкам управления бронированными ремонтно-эвакуационными машинами, бронетранспортерами, а также различными модификациями техники с колесной формулой от 4х4 до 8х8, передает пресс-служба ЗВО.

Обучение по этой программе будет длиться четыре месяца и, кроме классических препятствий в виде эстакады, «змейки» и прочего, будет охватывать более 15 дополнительных преград. По завершении освоения новых навыков и знаний военнослужащие получат звания младших сержантов.

Ранее стало известно, что свыше 3 тысяч человек отправились на военную службу по контракту ЗВО за первые четыре месяца 2021 года.

Также издание «Царьград» сообщило, что запрет министра обороны России Сергея Шойгу о призыве на военную службу бывших наркоманов не повлияет на ситуацию в армии.

минобороны рф зво армия россии
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