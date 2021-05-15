Актриса Раиса Рязанова расплакалась в эфире НТВ, вспоминая о сыне

Москва, 15 мая. Актриса Раиса Рязанова спустя полтора года после смерти сына никак не может отпустить ситуацию. Каждый разговор о наследнике заканчивается слезами.

Единственный сын актрисы Данила Перов умер в 51 год от оторвавшегося тромба. Для Рязановой это стало настоящим потрясением — она до сих пор не убирает портреты наследника из квартиры и ставит рядом с ними цветы.

«У меня в комнате кругом его портреты. Ни на один из них я не могу смотреть, не знаю почему. После спектакля я приношу ему цветы. Ставлю, меняю, ухожу», — поделилась своими переживаниями артистка в эфире программы «Секрет на миллион».

Рязанова призналась, что старается занять себя чем угодно, чтобы у нее оставалось времени и сил для того, чтобы думать о покойном сыне. Она рассказала, что зачастую вспоминает его взрослым, а когда приезжает на дачу — то чаще всего в памяти всплывают последние годы его жизни. Спустя время артистка остро ощущает чувство несправедливости произошедшего.

«И от этого больнее еще больше. Говорят, Господь наказывает живущих за ушедших. Что я такого сделала в жизни, кому я сделала так плохо, чтобы меня за это наказали? Я не знаю», — искренне рассказала она ведущей Лере Кудрявцевой.

После смерти сына Раиса Рязанова осталась практически одна. В рамках шоу НТВ звезда советских фильмов согласилась пройти ДНК-тест, который, возможно, поможет ей обрести родных.