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15 мая 18:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
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Актриса Раиса Рязанова расплакалась в эфире НТВ, вспоминая о сыне

Шоу-бизнес
Актриса Раиса Рязанова расплакалась в эфире НТВ, вспоминая о сыне
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 15 мая. Актриса Раиса Рязанова спустя полтора года после смерти сына никак не может отпустить ситуацию. Каждый разговор о наследнике заканчивается слезами.

Единственный сын актрисы Данила Перов умер в 51 год от оторвавшегося тромба. Для Рязановой это стало настоящим потрясением — она до сих пор не убирает портреты наследника из квартиры и ставит рядом с ними цветы.

«У меня в комнате кругом его портреты. Ни на один из них я не могу смотреть, не знаю почему. После спектакля я приношу ему цветы. Ставлю, меняю, ухожу», — поделилась своими переживаниями артистка в эфире программы «Секрет на миллион».

Рязанова призналась, что старается занять себя чем угодно, чтобы у нее оставалось времени и сил для того, чтобы думать о покойном сыне. Она рассказала, что зачастую вспоминает его взрослым, а когда приезжает на дачу — то чаще всего в памяти всплывают последние годы его жизни. Спустя время артистка остро ощущает чувство несправедливости произошедшего.

«И от этого больнее еще больше. Говорят, Господь наказывает живущих за ушедших. Что я такого сделала в жизни, кому я сделала так плохо, чтобы меня за это наказали? Я не знаю», — искренне рассказала она ведущей Лере Кудрявцевой.

После смерти сына Раиса Рязанова осталась практически одна. В рамках шоу НТВ звезда советских фильмов согласилась пройти ДНК-тест, который, возможно, поможет ей обрести родных.

нтв рязанова секрет на миллион
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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Раиса Рязанова расплакалась в эфире НТВ, вспоминая о сыне
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