МИД Азербайджана назвал обращение Армении в ОДКБ попыткой политизации ситуации на границе

Баку, 15 мая. Армения своим обращением в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном пытается политизировать вопрос, считают в азербайджанском МИД.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

«Обращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности по этому вопросу не имеет никаких оснований», — говорится в сообщении.

Ранее и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что представители 102-й базы ВС России участвуют в переговорах с Баку по поводу ситуации в Сюникской области.