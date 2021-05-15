Лучшая школьная исследовательская работа получила награду от Медиагруппы «Патриот»

Медиагруппа «Патриот» наградила юных участников научно-практической конференции.

История кукол, герои Великой Отечественной войны и полезные свойства лизунов. Эти и многие другие темы юные ученые рассмотрели в рамках XIV городской научно-практической конференции «Многоликий Петербург».

Всего на мероприятии было представлено 17 секций — от гуманитарной до технической. Информационным партнером выступила Медиагруппа «Патриот».

«И вот у нас получился такой великолепный тандем. Есть ученики, есть родители и есть те средства массовой информации, которые могут об этом рассказать», — заявила директор школы №102 Ольга Ципляева.

Одним из членов жюри исторической секции стал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. По его мнению, необходимо поддерживать интерес молодежи к изучению событий Великой Отечественной войны. Для подобных исследований организация выделила отдельную номинацию.

«Сегодня мы поощрили кадета, который изучал боевой путь своего прадеда во время войны. Для нас это очень важно. Мы старались максимально освещать и поощрять деятельность школьников по изучению истории», — считает Столярчук.

Десятиклассник Данияр Окапов признается, что взволнован получением сразу двух наград: диплома второй степени и специальной номинации от «Патриота». Курсант уже не в первый раз принимает участие в подобных конференциях. Однако сейчас впечатления остались особенно яркие.

«Моя работа заключается в создание международного интернет-портала «Солдатская карта». Суть проекта заключается в том, чтобы связать все исторические данные о каждом боевом солдате во время Великой Отечественной войны и поместить это на одном сайте в виде 3D-панорамы», — рассказывает кадет.

На конференции свои работы представили и совсем юные ученые. Исследование третьеклассницы Полины жюри признало одним их лучших.

Федеральное агентство новостей /

«Моя работа была посвящена натуральным красителям. Я возвращалась в глубокое прошлое, узнавала историю красок. И сравнивала их: какие сейчас лучше, природные или синтетические, промышленные», — объясняет школьница.

Исследования участников настолько поразили судей, что эксперты не смогли определиться с одним победителем. Поэтому в некоторых секциях оказалось по два первых места.