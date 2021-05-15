Зеленский назвал Украину сердцем Европы

Киев, 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна в будущем войдет в состав Евросоюза (ЕС).

По мнению главы государства, Украина уже является «центром и сердцем» Европы, согласно «географии, духу, ценностям и устремлениям». Об этом он написал в своем Twitter.

«Украина — это Европа. И мы — европейцы», — написал Зеленский.

Президент добавил, что украинцы это доказали на Майдане. Они «ежедневно меняют государство, чтобы обеспечить его независимость и будущее». По словам Зеленского, страна обязательно станет частью Евросоюза.

Ранее посол ЕС Матти Маасикас сообщил, что украинская судебная система является важнейшим фактором экономического развития государства.