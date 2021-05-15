Австралийские ученые определили пользу овощной диеты для борьбы со стрессом

Перт, 15 мая. Употребление большого количества фруктов и овощей способствует эффективной борьбе со стрессовыми состояниями, что было доказано научным путем.

Специалисты австралийского Университета Эдит Коуэн провели исследование с участием 8689 человек. Они пытались определить взаимосвязь между стрессом и количеством употребляемой человеком клетчатки.

Выяснилось, что испытуемые, употреблявшие не менее 470 граммов овощей в день, имели более низкий уровень стресса. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в день необходимо употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей. Авторы научной работы утверждают, что этот показатель отличается от показателей других участников на 10%. Отмечается, что причина такого воздействия плодов на организм человека до конца не ясна.

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