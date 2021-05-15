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15 мая 18:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
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Австралийские ученые определили пользу овощной диеты для борьбы со стрессом

Общество
Австралийские ученые определили пользу овощной диеты для борьбы со стрессом
pixabay.com

Перт, 15 мая. Употребление большого количества фруктов и овощей способствует эффективной борьбе со стрессовыми состояниями, что было доказано научным путем.

Специалисты австралийского Университета Эдит Коуэн провели исследование с участием 8689 человек. Они пытались определить взаимосвязь между стрессом и количеством употребляемой человеком клетчатки.

Выяснилось, что испытуемые, употреблявшие не менее 470 граммов овощей в день, имели более низкий уровень стресса. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в день необходимо употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей. Авторы научной работы утверждают, что этот показатель отличается от показателей других участников на 10%. Отмечается, что причина такого воздействия плодов на организм человека до конца не ясна.

Ранее фитнес-кондитер Анастасия Заяц рассказала россиянам, как приготовить домашнее мороженное с минимальным количеством ингредиентов. Для этого необходим лишь банан.

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