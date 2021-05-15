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15 мая 18:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
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Российские регионы займутся решением проблем дольщиков более тысячи долгостроев

Экономика
Российские регионы займутся решением проблем дольщиков более тысячи долгостроев
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 мая. Права дольщиков более 1,4 тысячи долгостроев планируется восстановить с помощью региональных механизмов до 2025 года. Об этом говорится в сообщении Минстроя России.

Региональные фонды защиты прав дольщиков образованы в 55 российских субъектах. В ближайшее время они появятся еще в двух регионах. При этом действуют два механизма восстановления прав граждан на федеральном уровне. Во-первых, завершение строительства «проблемной» недвижимости с последующей сдачей квартир, во-вторых, выплата компенсаций, передает РИА Новости.

Для решения проблемы Фонду дольщиков направлены денежные средства в размере 103,5 млрд рублей, приняты обязательства по восстановлению прав 74,3 тысячи россиян по 765 объектам в 2018–2021 годах. В настоящее время завершено возведение 33 проблемных построек, что позволило восстановить права 9,5 тысячи граждан. Причитающиеся выплаты получили 16,9 тысячи жителей страны на общую сумму 30,4 млрд рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление о расширении полномочий Фонда защиты прав граждан. Документ дополняет перечень условий, при которых Фонд имеет возможность достраивать жилье обманутых дольщиков, возмещать средства жертвам недобросовестных застройщиков.

дольщики компенсация долгострои
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Все новости / Экономика / Российские регионы займутся решением проблем дольщиков более тысячи долгостроев
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