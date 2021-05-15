Российские регионы займутся решением проблем дольщиков более тысячи долгостроев

Москва, 15 мая. Права дольщиков более 1,4 тысячи долгостроев планируется восстановить с помощью региональных механизмов до 2025 года. Об этом говорится в сообщении Минстроя России.

Региональные фонды защиты прав дольщиков образованы в 55 российских субъектах. В ближайшее время они появятся еще в двух регионах. При этом действуют два механизма восстановления прав граждан на федеральном уровне. Во-первых, завершение строительства «проблемной» недвижимости с последующей сдачей квартир, во-вторых, выплата компенсаций, передает РИА Новости.

Для решения проблемы Фонду дольщиков направлены денежные средства в размере 103,5 млрд рублей, приняты обязательства по восстановлению прав 74,3 тысячи россиян по 765 объектам в 2018–2021 годах. В настоящее время завершено возведение 33 проблемных построек, что позволило восстановить права 9,5 тысячи граждан. Причитающиеся выплаты получили 16,9 тысячи жителей страны на общую сумму 30,4 млрд рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление о расширении полномочий Фонда защиты прав граждан. Документ дополняет перечень условий, при которых Фонд имеет возможность достраивать жилье обманутых дольщиков, возмещать средства жертвам недобросовестных застройщиков.