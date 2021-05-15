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15 мая 18:42
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новостей
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
18:11
Политика
Проект МС-21 «взлетит» несмотря на давление со стороны Запада
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Россиянам перечислили популярные ошибки при похудении

Общество
Россиянам перечислили популярные ошибки при похудении
pixabay.com  /  mojzagrebinfo

Москва, 15 мая. Люди, которые пытаются избавиться от лишних килограммов, должны придерживаться определенных правил. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала о популярных ошибках худеющих.

Наиболее распространенной ошибкой худеющих является резкая смена режима питания. Подобные изменения негативно сказываются на состоянии организма, отметила Дюваль. Неправильный подход к похудению может спровоцировать аллергические реакции, вялость и обвисание кожи.

По словам эксперта, худеющим нужно принимать определенные травы и БАДы, очищающие организм. Ведь жировые клетки при расщеплении выделяют накопившиеся в них токсины. Не стоит применять жиросжигатели, так как они ухудшают состояние сердца. Эксперт считает, что при похудении важна разработка рациона с учетом особенностей каждого организма.

Ранее ученые из Австралии опровергли действенность добавок для похудения. По словам экспертов, их эффективность не соответствует заявлениям производителей.

диета похудение дюваль
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