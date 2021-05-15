Россиянам перечислили популярные ошибки при похудении

Москва, 15 мая. Люди, которые пытаются избавиться от лишних килограммов, должны придерживаться определенных правил. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала о популярных ошибках худеющих.

Наиболее распространенной ошибкой худеющих является резкая смена режима питания. Подобные изменения негативно сказываются на состоянии организма, отметила Дюваль. Неправильный подход к похудению может спровоцировать аллергические реакции, вялость и обвисание кожи.

По словам эксперта, худеющим нужно принимать определенные травы и БАДы, очищающие организм. Ведь жировые клетки при расщеплении выделяют накопившиеся в них токсины. Не стоит применять жиросжигатели, так как они ухудшают состояние сердца. Эксперт считает, что при похудении важна разработка рациона с учетом особенностей каждого организма.

Ранее ученые из Австралии опровергли действенность добавок для похудения. По словам экспертов, их эффективность не соответствует заявлениям производителей.