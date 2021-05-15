Политолог Ирхин объяснил стремление США реализовать «конфликтный сценарий» в Черном море

Москва, 15 мая. Черноморский регион превращается в эпицентр столкновения интересов ведущих мировых держав, считает политолог Александр Ирхин.

По его словам, сегодня США и их западные партнеры сосредоточены на том, чтобы добраться до новых залежей полезных ископаемых. На этом фоне Черное море снова становится площадкой не только для региональных баталий, но и местом пересечения интересов «геополитических гигантов».

«Запад на инерции окончания холодной войны стремится получить через Черноморский регион выход к каспийским ресурсам», — объяснил Ирхин.

Он отметил, что американцы намеренно стремятся реализовать «конфликтный сценарий» в регионе, потому что для них это единственный способ достичь желаемой цели.

«Это регион, где разворачивается судьба будущего мира», — полагает эксперт.

Политолог подчеркнул, что Черноморский регион постепенно начал превращаться в центр «столкновения мировых держав» с 2014 года.

Ранее китайские аналитики заявили, что попытка США спровоцировать Россию при помощи учений в Черном море приведет к серьезным последствиям. Примечательно, что НАТО и Вашингтон в последние месяцы активно ищут место для ощутимого удара по Москве, передает «Царьград».