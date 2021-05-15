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15 мая 18:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
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Политолог Ирхин объяснил стремление США реализовать «конфликтный сценарий» в Черном море

Политика
Политолог Ирхин объяснил стремление США реализовать «конфликтный сценарий» в Черном море
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photo / Public Domain

Москва, 15 мая. Черноморский регион превращается в эпицентр столкновения интересов ведущих мировых держав, считает политолог Александр Ирхин.

По его словам, сегодня США и их западные партнеры сосредоточены на том, чтобы добраться до новых залежей полезных ископаемых. На этом фоне Черное море снова становится площадкой не только для региональных баталий, но и местом пересечения интересов «геополитических гигантов».

«Запад на инерции окончания холодной войны стремится получить через Черноморский регион выход к каспийским ресурсам», — объяснил Ирхин.

Он отметил, что американцы намеренно стремятся реализовать «конфликтный сценарий» в регионе, потому что для них это единственный способ достичь желаемой цели.

«Это регион, где разворачивается судьба будущего мира», — полагает эксперт.

Политолог подчеркнул, что Черноморский регион постепенно начал превращаться в центр «столкновения мировых держав» с 2014 года.

Ранее китайские аналитики заявили, что попытка США спровоцировать Россию при помощи учений в Черном море приведет к серьезным последствиям. Примечательно, что НАТО и Вашингтон в последние месяцы активно ищут место для ощутимого удара по Москве, передает «Царьград».

сша черное море война
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Все новости / Политика / Политолог Ирхин объяснил стремление США реализовать «конфликтный сценарий» в Черном море
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