Банки выдали россиянам свыше 610 тысяч ипотечных кредитов в 2021 году

Москва, 15 мая. Российские банки в январе-апреле этого года выдали 613 тыс. ипотечных кредитов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин со ссылкой на данные ДОМ.РФ и Frank RG.

По его словам, показатели выдачи ипотеки остаются высокими за счет низких ставок и действующей программы льготной ипотеки. По предварительному отчету, за первые четыре месяца 2021 года кредитные организации выдали 613 тысяч ипотечных кредитов на сумму 1,72 трлн рублей.

Хуснуллин отметил, что свыше 20% выданных ссуд почти на 430 млрд рублей приходится на льготную программу по ипотеке под 6,5%.

«По сумме выдача в апреле сопоставима с объемом в декабре 2020 года, который стал рекордным за всю историю ипотечного кредитования в стране», — передает пресс-служба слова вице-премьера.

Цены на жилье в России не упадут сразу после отмены программы льготной ипотеки. Такое мнение выразил преподаватель университета «Синергия» Антон Рогачевский.