Очередное повышение цен на авто Skoda коснулось России

Москва, 15 мая. Автопроизводитель из Чехии снова поднял ценник на ряд моделей, продаваемых на территории РФ.

Четыре наиболее популярные модели среди российских автолюбителей марки Skoda выросли в цене. Единственным автомобилем, стоимость которого не изменилась, остался Superb. Об этом пишет Motor.ru.

Среди машин, цены на которые изменились, числятся Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq. Меньше всего «вырос» Rapid, который сейчас возможно приобрести на 26-45 тыс. дороже. Octavia в кузове лифтбек, а также кроссовер Karoq поднялись в цене на 42 и 36 тыс. рублей. Крупный кроссовер Kodiaq предлагается теперь на 31-81 тыс. рублей дороже по сравнению с предыдущими предложениями. Примечательно, что максимальные комплектации Kodiaq в цене не изменились.

Представители Skoda уже поднимали стоимость машин в апреле 2021 года. Согласно информации Ассоциации европейского бизнеса, в этом году компания реализовала в РФ 33 167 автомобилей. Среди наиболее продаваемых машин других марок в организации выделили продукцию АвтоВАЗа и Kia.