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15 мая 18:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
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Очередное повышение цен на авто Skoda коснулось России

Экономика
Очередное повышение цен на авто Skoda коснулось России
skoda-storyboard.com  /  ŠKODA AUTO a.s.

Москва, 15 мая. Автопроизводитель из Чехии снова поднял ценник на ряд моделей, продаваемых на территории РФ.

Четыре наиболее популярные модели среди российских автолюбителей марки Skoda выросли в цене. Единственным автомобилем, стоимость которого не изменилась, остался Superb. Об этом пишет Motor.ru.

Среди машин, цены на которые изменились, числятся Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq. Меньше всего «вырос» Rapid, который сейчас возможно приобрести на 26-45 тыс. дороже. Octavia в кузове лифтбек, а также кроссовер Karoq поднялись в цене на 42 и 36 тыс. рублей. Крупный кроссовер Kodiaq предлагается теперь на 31-81 тыс. рублей дороже по сравнению с предыдущими предложениями. Примечательно, что максимальные комплектации Kodiaq в цене не изменились.

Представители Skoda уже поднимали стоимость машин в апреле 2021 года. Согласно информации Ассоциации европейского бизнеса, в этом году компания реализовала в РФ 33 167 автомобилей. Среди наиболее продаваемых машин других марок в организации выделили продукцию АвтоВАЗа и Kia.

skoda rapid Octavia цена на машины
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Все новости / Экономика / Очередное повышение цен на авто Skoda коснулось России
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