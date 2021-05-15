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18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
18:11
Политика
Проект МС-21 «взлетит» несмотря на давление со стороны Запада
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Португалия может открыть границы для путешественников из большинства стран Европы

Общество
Португалия может открыть границы для путешественников из большинства стран Европы
pixabay.com

Лиссабон, 15 мая. Власти Португалии приняли решение открыть границы для въезда туристов из почти всех европейских стран.

Границы откроются для государств, которые входят в Европейский союз, а также для стран, входящих в Шенгенскую зону, и для Великобритании, сообщает государственная телерадиокомпания Radio e Televisao de Portugal. Для пересечения границы необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа.

Въезд будет закрыт для туристов из стран, где заболеваемость держится в последние две недели на уровне более 500 случаев на 100 тыс. жителей. Аналогичное распоряжение будет действовать и для пассажиров круизных лайнеров, которые могут снова швартоваться в портах Португалии после годового запрета. Ограничения сохраняются для ЮАР, Бразилии, Индии, Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая. В этом списке также присутствует Португалия.

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