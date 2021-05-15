Португалия может открыть границы для путешественников из большинства стран Европы

Лиссабон, 15 мая. Власти Португалии приняли решение открыть границы для въезда туристов из почти всех европейских стран.

Границы откроются для государств, которые входят в Европейский союз, а также для стран, входящих в Шенгенскую зону, и для Великобритании, сообщает государственная телерадиокомпания Radio e Televisao de Portugal. Для пересечения границы необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа.

Въезд будет закрыт для туристов из стран, где заболеваемость держится в последние две недели на уровне более 500 случаев на 100 тыс. жителей. Аналогичное распоряжение будет действовать и для пассажиров круизных лайнеров, которые могут снова швартоваться в портах Португалии после годового запрета. Ограничения сохраняются для ЮАР, Бразилии, Индии, Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая. В этом списке также присутствует Португалия.