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15 мая 20:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
19:54
Шоу-бизнес
Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
19:52
Наука
Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
19:50
Политика
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19:49
Шоу-бизнес
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19:46
Общество
В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми
19:44
Политика
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
19:41
Экономика
Новый универсал G70 Shooting Brake представили в Genesis
19:41
Армия
Авиация Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС
19:38
Экономика
Компания Colonial Pipeline вернулась в штатный режим работы
Все новости

Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину

Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
Prt Scr youtube.com  /  Альянс KTS

В День Победы киберспортсмены провели виртуальный парад техники времен Великой Отечественной войны. Он проходил на базе игры War Thunder. Боевыми машинами управлял не искусственный интеллект, а игроки из 60 городов России, Белоруссии, Казахстана, Украины и Черногории. В мероприятии также приняла участие виртуальная пилотажная, IRSS помогавшая со съемками фильма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова.

Организатор виртуального парада Победы 2021 и один из создателей Альянс KTS Дмитрий Веретенников рассказал в интервью ФАН, что большинство участников — это мальчишки, школьники, студенты.

«Просто люди спасли мир для нас. А мы пусть и таким способом, возможно, самым удобным в наше время, должны не дать уйти в забвение этому дню. Большинство участников парада — это мальчишки, школьники, студенты. Они это не забудут никогда. И, может быть потом, дальше, не дадут забыть другим», — указал он.

Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
Prt Scr youtube.com  /  Альянс KTS

Федеральное агентство новостей связалось с кандидатом исторических наук, главным редактором журнала «Архонт» Антоном Бредихиным с просьбой прокомментировать виртуальный парад Победы, проведенный игроками из многих стран мира. Он посчитал такие компьютерные игры весьма полезными, особенно в нынешнее время, когда многие иностранные государства пытаются переписать историю и приравнять Советский Союз к нацистской Германии.

«Это мероприятие носит формат, который позволяет сохранить историческую память. Мы понимаем, что молодежи необходимо на понятном, доступном и интересном для нее языке доносить информацию о событиях тех лет. С каждым годом даже у нас в стране ситуация с исторической памятью не улучшается, а в Европе, вообще, историю переписывают под каждую страну в отдельности. Так, например, в Великобритании сегодня освещают события, которые были на западном фронте и даже в Сингапуре, но ничего говорят о СССР. Вместе с тем дети благодаря таким играм могут прикоснуться к истории. Одно дело, когда тебе материал преподают в школе, а другое — когда ты лично можешь прикоснуться к истории. Главное, чтобы это все продвигалось в конструктивном русле и не использовались политическими силами, которые могут иметь, в том числе, сильно оппозиционный характер», — сказал собеседник ФАН.

Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
из личного архива  / Антона Бредихина

Эксперт также отметил, что виртуальный парад объединил россиян и украинцев, которые сегодня в своей же собственной стране не могут свободно отметить День Победы, поднять Знамя Победы и пройтись с георгиевской лентой. По его словам, такие мероприятия — один из выходов для граждан Украины из сложившейся ситуации.  

«Очень позитивно, что в виртуальном параде Победы приняли участие граждане Украины, ведь мы знаем, что в последнее время отношения между Киевом и Москвой находятся не в лучшем состоянии. Мы видим, что простые граждане Украины все больше и больше понимают, что Россия им не враг. Мнение украинцев о РФ меняется в положительную сторону. События Великой Отечественной войны — очень болезненная для Украины тема, потому что она идет вразрез с политикой и идеологией действующей киевской власти. Вспомнить хотя бы, как там подается история про солдат УПА1 (Организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН)? Они сначала встречали немецкие войска с хлебом и солью, а потом еще якобы и воевали против Германии. Это полное вранье! Есть даже такое высказывание украинских историков, что Германия побоялась напасть на Украину, поэтому напала на СССР. Когда все это доходит до маразма, а внутри страны нет позитивных месседжей, когда за попытки сохранения памяти арестовывают, интернет и сетевые игры — выход из сложившейся ситуации в попытках пробить информационный вакуум», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что четвертый «майдан» может стать для Украины последним.

1 Организация запрещена на территории РФ.

россия украина парад победы бредихин
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