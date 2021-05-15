Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину

В День Победы киберспортсмены провели виртуальный парад техники времен Великой Отечественной войны. Он проходил на базе игры War Thunder. Боевыми машинами управлял не искусственный интеллект, а игроки из 60 городов России, Белоруссии, Казахстана, Украины и Черногории. В мероприятии также приняла участие виртуальная пилотажная, IRSS помогавшая со съемками фильма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова.

Организатор виртуального парада Победы 2021 и один из создателей Альянс KTS Дмитрий Веретенников рассказал в интервью ФАН, что большинство участников — это мальчишки, школьники, студенты.

«Просто люди спасли мир для нас. А мы пусть и таким способом, возможно, самым удобным в наше время, должны не дать уйти в забвение этому дню. Большинство участников парада — это мальчишки, школьники, студенты. Они это не забудут никогда. И, может быть потом, дальше, не дадут забыть другим», — указал он.

Prt Scr youtube.com / Альянс KTS

Федеральное агентство новостей связалось с кандидатом исторических наук, главным редактором журнала «Архонт» Антоном Бредихиным с просьбой прокомментировать виртуальный парад Победы, проведенный игроками из многих стран мира. Он посчитал такие компьютерные игры весьма полезными, особенно в нынешнее время, когда многие иностранные государства пытаются переписать историю и приравнять Советский Союз к нацистской Германии.

«Это мероприятие носит формат, который позволяет сохранить историческую память. Мы понимаем, что молодежи необходимо на понятном, доступном и интересном для нее языке доносить информацию о событиях тех лет. С каждым годом даже у нас в стране ситуация с исторической памятью не улучшается, а в Европе, вообще, историю переписывают под каждую страну в отдельности. Так, например, в Великобритании сегодня освещают события, которые были на западном фронте и даже в Сингапуре, но ничего говорят о СССР. Вместе с тем дети благодаря таким играм могут прикоснуться к истории. Одно дело, когда тебе материал преподают в школе, а другое — когда ты лично можешь прикоснуться к истории. Главное, чтобы это все продвигалось в конструктивном русле и не использовались политическими силами, которые могут иметь, в том числе, сильно оппозиционный характер», — сказал собеседник ФАН.

из личного архива / Антона Бредихина

Эксперт также отметил, что виртуальный парад объединил россиян и украинцев, которые сегодня в своей же собственной стране не могут свободно отметить День Победы, поднять Знамя Победы и пройтись с георгиевской лентой. По его словам, такие мероприятия — один из выходов для граждан Украины из сложившейся ситуации.

«Очень позитивно, что в виртуальном параде Победы приняли участие граждане Украины, ведь мы знаем, что в последнее время отношения между Киевом и Москвой находятся не в лучшем состоянии. Мы видим, что простые граждане Украины все больше и больше понимают, что Россия им не враг. Мнение украинцев о РФ меняется в положительную сторону. События Великой Отечественной войны — очень болезненная для Украины тема, потому что она идет вразрез с политикой и идеологией действующей киевской власти. Вспомнить хотя бы, как там подается история про солдат УПА1 (Организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН)? Они сначала встречали немецкие войска с хлебом и солью, а потом еще якобы и воевали против Германии. Это полное вранье! Есть даже такое высказывание украинских историков, что Германия побоялась напасть на Украину, поэтому напала на СССР. Когда все это доходит до маразма, а внутри страны нет позитивных месседжей, когда за попытки сохранения памяти арестовывают, интернет и сетевые игры — выход из сложившейся ситуации в попытках пробить информационный вакуум», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что четвертый «майдан» может стать для Украины последним.

1 Организация запрещена на территории РФ.