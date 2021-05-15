Лисицу с детенышами спасли в Москве

На юге Москвы обнаружили заблудившуюся лисицу и ее потомство, а после вернули рыжее семейство в естественную среду обитания.

Лисицу и пятерых лисят нашли на территории одного из детских садов на юге столицы. Мамаша потеряла своих малышей и пыталась их найти, пока детеныши прятались под верандой здания.

К «пушисто-спасательной операции» привлекли отряд московских пожарных, они сачком поймали взрослого зверя, а после приступили к извлечению лисят из-под веранды. Чтобы достать детенышей, не навредив им, пришлось вскрывать пол и поднимать настил веранды.

Позже рыжее семейство выпустили на волю на территории префектуры ТиНАО, где есть старая лисья нора, которая может стать новым домом для животных.