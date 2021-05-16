Депутат Госдумы Морозов заявил, что украинские власти взяли Медведчука в заложники

В настоящий момент на Украине происходит демонтаж правовой системы, чтобы позволить вполне конкретным лицам продолжать удерживать власть в стране. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в передаче «Свобода слова Савика Шустера», что Киев, возможно, согласится обменять «украинских патриотов, томящихся в путинских тюрьмах» на лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которому украинские власти предъявили обвинение в государственной измене.

«Фактически они взяли его в заложники, — заметил Морозов. — Поскольку уже на следующий день после того, как украинский суд принял это абсолютно невнятное решение по поводу домашнего ареста, из киевских кабинетов раздались странные заявления по поводу какого-то обмена. А когда речь зашла об «украинских патриотах», то сразу стало ясно, что все происходящее в данный момент с Медведчуком не имеет абсолютно никакого правового характера».

По мнению депутата, ситуация, в которую попал лидер ОПЗЖ, свидетельствует о том, что Киев просто создал еще одну площадку для торга с Москвой.

«Кроме того, взяв его под арест, украинские власти поменяли новостную повестку, отвлекая внимание общества от того, что по-настоящему важно людям в стране», — отметил парламентарий.

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Вместе с тем, продолжил он, Медведчук действительно дорог РФ как «патриот украинского государства, признающий необходимость братских отношений с Россией».

«Поэтому его арест — это сигнал нам», — подчеркнул собеседник ФАН.

По мнению Морозова, сегодня рано говорить о каком-то обмене лидера ОПЗЖ на лиц, которые «наказаны в соответствии с российским законодательством и несут уголовную ответственность за свои преступления».

«Абсолютно абсурдная ситуация, и нет смысла ее обсуждать», — убежден депутат.

Парламентарий согласился с мнением президента РФ Владимира Путина, назвавшего происходящие на Украине в последние несколько месяцев события «зачисткой политического поля».