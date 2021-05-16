Депутат Госдумы Морозов заявил, что украинские власти взяли Медведчука в заложники

В настоящий момент на Украине происходит демонтаж правовой системы, чтобы позволить вполне конкретным лицам продолжать удерживать власть в стране. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в передаче «Свобода слова Савика Шустера», что Киев, возможно, согласится обменять «украинских патриотов, томящихся в путинских тюрьмах» на лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которому украинские власти предъявили обвинение в государственной измене.
«Фактически они взяли его в заложники, — заметил Морозов. — Поскольку уже на следующий день после того, как украинский суд принял это абсолютно невнятное решение по поводу домашнего ареста, из киевских кабинетов раздались странные заявления по поводу какого-то обмена. А когда речь зашла об «украинских патриотах», то сразу стало ясно, что все происходящее в данный момент с Медведчуком не имеет абсолютно никакого правового характера».
По мнению депутата, ситуация, в которую попал лидер ОПЗЖ, свидетельствует о том, что Киев просто создал еще одну площадку для торга с Москвой.
«Кроме того, взяв его под арест, украинские власти поменяли новостную повестку, отвлекая внимание общества от того, что по-настоящему важно людям в стране», — отметил парламентарий.
Вместе с тем, продолжил он, Медведчук действительно дорог РФ как «патриот украинского государства, признающий необходимость братских отношений с Россией».
«Поэтому его арест — это сигнал нам», — подчеркнул собеседник ФАН.
По мнению Морозова, сегодня рано говорить о каком-то обмене лидера ОПЗЖ на лиц, которые «наказаны в соответствии с российским законодательством и несут уголовную ответственность за свои преступления».
«Абсолютно абсурдная ситуация, и нет смысла ее обсуждать», — убежден депутат.
Парламентарий согласился с мнением президента РФ Владимира Путина, назвавшего происходящие на Украине в последние несколько месяцев события «зачисткой политического поля».
«Мы становимся очевидцами превращения украинского государства в оплот тоталитаризма, где нет места правам и свободам человека и происходит попрание всех демократических норм и процедур, — заявил собеседник ФАН. — Что характерно, этот ужас одобряется Западом, что многое говорит о странах, которые являются его частью».