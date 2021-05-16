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Общество
Американца удивила бесплатная медицина в России
03:34
Общество
Бывший сотрудник МВД назвал простой способ разоблачить телефонных мошенников
03:33
Общество
Житель Ленобласти стал лучшим таксистом России
03:32
Экономика
Россиянам рассказали, как приумножить доход на падающем рубле
03:15
Политика
США выделили на помощь мигрантам 2 млрд долларов из фонда для борьбы с COVID-19
03:11
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Британские ученые разделили половых партнеров на пять категорий
03:00
Политика
Депутат Госдумы Морозов заявил, что украинские власти взяли Медведчука в заложники
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02:37
Общество
Психолог назвала два способа борьбы со стрессом для школьников перед ЕГЭ
02:36
Технологии
Официальная страница PlayStation Studios появилась в Steam
02:29
Происшествия
Автобус с пассажирами загорелся на западе Ростова-на-Дону
02:21
Происшествия
Скутерист погиб после наезда на фонарный столб в Тверской области
02:20
Происшествия
У трамвая в Татарстане отказали тормоза во время движения
02:03
Армия
Жители поселка в сирийской провинции Алеппо получили гумпомощь от России
02:02
Политика
Обнаружена база данных из 13 миллионов фейковых обзоров на Amazon
02:00
Общество
Более 50 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды
02:00
Экономика
Финансовый консультант дала три рекомендации начинающим инвесторам
01:48
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01:43
Политика
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Депутат Госдумы Морозов заявил, что украинские власти взяли Медведчука в заложники

Политика
Депутат Госдумы Морозов заявил, что украинские власти взяли Медведчука в заложники
Nation News  / 

В настоящий момент на Украине происходит демонтаж правовой системы, чтобы позволить вполне конкретным лицам продолжать удерживать власть в стране. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в передаче «Свобода слова Савика Шустера», что Киев, возможно, согласится обменять «украинских патриотов, томящихся в путинских тюрьмах» на лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которому украинские власти предъявили обвинение в государственной измене.

«Фактически они взяли его в заложники, — заметил Морозов. — Поскольку уже на следующий день после того, как украинский суд принял это абсолютно невнятное решение по поводу домашнего ареста, из киевских кабинетов раздались странные заявления по поводу какого-то обмена. А когда речь зашла об «украинских патриотах», то сразу стало ясно, что все происходящее в данный момент с Медведчуком не имеет абсолютно никакого правового характера».

По мнению депутата, ситуация, в которую попал лидер ОПЗЖ, свидетельствует о том, что Киев просто создал еще одну площадку для торга с Москвой.

«Кроме того, взяв его под арест, украинские власти поменяли новостную повестку, отвлекая внимание общества от того, что по-настоящему важно людям в стране», — отметил парламентарий.

Депутат ГД Морозов заявил, что украинские власти взяли Медведчука в заложники
Pr Scr youtube.com  / 60 минут

Вместе с тем, продолжил он, Медведчук действительно дорог РФ как «патриот украинского государства, признающий необходимость братских отношений с Россией».

«Поэтому его арест — это сигнал нам», — подчеркнул собеседник ФАН.

По мнению Морозова, сегодня рано говорить о каком-то обмене лидера ОПЗЖ на лиц, которые «наказаны в соответствии с российским законодательством и несут уголовную ответственность за свои преступления».

«Абсолютно абсурдная ситуация, и нет смысла ее обсуждать», — убежден депутат.

Парламентарий согласился с мнением президента РФ Владимира Путина, назвавшего происходящие на Украине в последние несколько месяцев события «зачисткой политического поля».

«Мы становимся очевидцами превращения украинского государства в оплот тоталитаризма, где нет места правам и свободам человека и происходит попрание всех демократических норм и процедур, — заявил собеседник ФАН. — Что характерно, этот ужас одобряется Западом, что многое говорит о странах, которые являются его частью».

путин россия украина зеленский медведчук морозов
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Все новости / Политика / Депутат Госдумы Морозов заявил, что украинские власти взяли Медведчука в заложники
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