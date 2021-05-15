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15 мая 18:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
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Матвейчев назвал петицию «Новой газеты» о музыкантах очередной провокацией Запада

Общество
Матвейчев назвал петицию «Новой газеты» о музыкантах очередной провокацией Запада
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Редакция «Новой газеты» инициировала очередную петицию на сайте Change.org, которая носит явный политизированный подтекст. В комментарии ФАН политолог Олег Матвейчев указал на регулярное игнорирование изданием журналистской этики, а этот шаг назвал очередной информационной провокацией, заказанной Западом и направленной против РФ.

Авторы публикации утверждают, что российские власти якобы оказывают давление на ряд артистов и исполнителей, которые не согласны с текущей политической обстановкой в стране.

«Мы требуем прекратить преследование музыкантов за их гражданскую позицию, перестать запугивать, угрожать штрафами и реальными сроками», — говорится в обращении, адресованном Администрации президента РФ.

По мнению сотрудников «Новой газеты», под прессингом оказались десятки исполнителей и музыкальных коллективов по всей стране: Вася Обломов, Noize MC, Алексей Кортнев, Мария Любичева, группы «Ногу свело!», «Порнофильмы» и другие. Однако издание не учитывает тот факт, что пандемия коронавируса (COVID-19) и соответствующие меры по нераспространению заболевания так или иначе сказались на профессиональной деятельности практически всех представителей отечественного шоу-бизнеса, а не только сторонниках осужденного оппозиционера Алексея Навального.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей профессор ВШЭ, политолог Олег Матвейчев заявил, что не считает «Новую газету» СМИ, поскольку вместо журналистов там работают профессиональные провокаторы. Он подчеркнул, что вместо объективного освещения событий в России они ведут настоящую информационную войну против нашей страны, причем за счет западных спонсоров.

«Они (сотрудники «Новой газеты». Прим ФАН), собственно, никакой журналистикой не занимаются. Вместо этого устраивают всевозможные провокации, ведут информационную войну с нашим народом, с нашей страной. Делается это для иностранных заказчиков», — отметил эксперт.

Матвейчев назвал петицию «Новой газеты» о музыкантах очередной провокацией Запада
Федеральное агентство новостей  / 

Стоит отметить, что это далеко не первая подобная петиция «Новой газеты». Ранее издание неоднократно выступало подобным образом в поддержку участников и организаторов незаконных уличных акций, а также требовало освобождения основателя «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области.

По словам собеседника, деятельность «Новой газеты» не вписывается в общепринятые этические принципы профессиональной журналистики. Он констатировал, что авторы петиции не только намеренно искажают действительность, но и пытаются таким образом дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России, выполняя заказ зарубежных «инвесторов». Таким образом, рассчитывать на правдивость и объективность выпускаемой изданием информации не представляется возможным.

«Во многих странах есть всевозможные этические кодексы, которые помогают журналистам сориентироваться. В России как такового общепризнанного кодекса нет. Задача «Новой газеты» — делать хуже нашему государству и в конечном счете всем нам. Любая дестабилизация России только на руку данному изданию, оно на это работает в интересах Запада», — подытожил Матвейчев.

Ранее ФАН сообщал, что «Медуза»3 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) опубликовала подробную инструкцию о том, как сделать ей анонимное «пожертвование» на специальные криптовалютные кошельки. Необходимость финансовой поддержки редакция издания обосновала якобы потерей рекламодателей после внесения в реестр иноагентов в РФ.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Все новости / Общество / Матвейчев назвал петицию «Новой газеты» о музыкантах очередной провокацией Запада
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