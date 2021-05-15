Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди

Москва, 15 мая. Начинающая модель Мария Михалкова-Кончаловская давно хочет изменить свою грудь. Желание дочери прокомментировала известная актриса Любовь Толкалина.

Звезда фильма «Слушатель» не возражает против решения дочери, тем более что она уже взрослый самостоятельный человек. Звезда заявила, что поддержит любое решение своего ребенка, но давать деньги на операцию отказалась. По информации корреспондентов шоу «Ты не поверишь!» на НТВ, пластика груди для модели обойдется в примерно 300 тысяч рублей.

Толкалина уверена, что даже если она не станет поддерживать дочь материально, та все равно сможет найти средства на реализацию своей давней мечты.

«Мне кажется, если Мария что-то задумает, решит без моей помощи», — поделилась артистка своим мнением с журналистами.

В рамках программы журналисты пообщались и с отцом модели, актером и режиссером Егором Кончаловским. Кинематографист заявил, что очень переживает за состояние дочери, поскольку в последнее время она сильно похудела. Он отметил, что совершенно не против замужества своей дочери, которая пока не собирается дарить ему внуков.

Толкалина и Кончаловский развелись, когда их совместной дочери было 16 лет. По информации СМИ, между Марией и ее отцом до сих пор натянутые отношения. И это не удивительно, ведь в публикациях в Instagram артист чаще всего говорит о новой семье, совершенно забывая о наследнице. Несколько недель назад кинематографист похвастался снимком маленького сына.