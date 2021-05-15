Несмотря на то, что песня «Плот» написана бардом Юрием Лозой в далеком 1982 году, она до сих пор не дает покоя блогерам и сетевым творческим персонам. Так, в одном из Telegram-каналов появилось стихотворение, посвященное автору хита и самой песне. В комментарии ФАН Лоза объяснил появление нового стиха о себе и своем «плоте».

По его мнению, автор очередного «произведения» решил просто хайпануть и прославиться за счет знаменитого барда, а пример взял с поэта, сценариста и продюсера Андрей Орлова (более известен как Орлуша).

«Еще один стихоплет отметился. Видимо, лавры Орлуши покоя не дают», — говорит певец.

К слову, Орлуша — поэт, который еще четыре года назад едко, в стихотворной форме ответил на заявление Юрия Лозы о «плохой» музыке The Rolling Stones и Led Zeppelin. Там он откровенно высмеивает музыкальный талант барда. Нынешний «поэтический шедевр», кстати, также затрагивает эту давнишнюю тему.

«Плоту поклоны бьют рябины,

И славят люди мой талант,

Давно забыв, как «Цеппелины»

Позорил безголосый Плант», — говорится в стихотворении.

Prt Scr telegram.org / Ыыху Москвы

Несмотря на четкую рифму и вроде бы складный слог, Юрий Лоза не смог дать высокую оценку творчеству блогера. А поэтом, по мнению исполнителя, его и вовсе назвать нельзя. Разве что юмористом.

«Есть понятие, оно же звание — поэт. А есть куча стихоплетов, которые хотели бы это звание получить, но оно всегда нивелируется какой-нибудь приставкой. В данном случае — поэт-юморист или поэт-сатирик», — говорит исполнитель.

Кроме того, Юрий Лоза отметил и общественную значимость стишка.

«Ни один поэт до такой чепухи не опустится. А юмористы — с удовольствием, потому что это их работа», — подытожил знаменитый бард.

Ранее Лоза оценил исполнение русскоязычной песни «Любимый город» лидером рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Немецкий музыкант записал свою версию советского хита.