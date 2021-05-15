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новостей
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
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Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
18:11
Политика
Проект МС-21 «взлетит» несмотря на давление со стороны Запада
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Лоза объяснил появление нового стиха о себе и своем «плоте»

Шоу-бизнес
Лоза объяснил появление нового стиха о себе и своем «плоте»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Несмотря на то, что песня «Плот» написана бардом Юрием Лозой в далеком 1982 году, она до сих пор не дает покоя блогерам и сетевым творческим персонам. Так, в одном из Telegram-каналов появилось стихотворение, посвященное автору хита и самой песне. В комментарии ФАН Лоза объяснил появление нового стиха о себе и своем «плоте».

По его мнению, автор очередного «произведения» решил просто хайпануть и прославиться за счет знаменитого барда, а пример взял с поэта, сценариста и продюсера Андрей Орлова (более известен как Орлуша).

«Еще один стихоплет отметился. Видимо, лавры Орлуши покоя не дают», — говорит певец.

К слову, Орлуша — поэт, который еще четыре года назад едко, в стихотворной форме ответил на заявление Юрия Лозы о «плохой» музыке The Rolling Stones и Led Zeppelin. Там он откровенно высмеивает музыкальный талант барда. Нынешний «поэтический шедевр», кстати, также затрагивает эту давнишнюю тему.    

«Плоту поклоны бьют рябины, 
И славят люди мой талант,
Давно забыв, как «Цеппелины»
Позорил безголосый Плант», — говорится в стихотворении.

Лоза объяснил появление нового стиха о себе и своем «плоте»
Prt Scr telegram.org  / Ыыху Москвы

Несмотря на четкую рифму и вроде бы складный слог, Юрий Лоза не смог дать высокую оценку творчеству блогера. А поэтом, по мнению исполнителя, его и вовсе назвать нельзя. Разве что юмористом.

«Есть понятие, оно же звание — поэт. А есть куча стихоплетов, которые хотели бы это звание получить, но оно всегда нивелируется какой-нибудь приставкой. В данном случае — поэт-юморист или поэт-сатирик», — говорит исполнитель.

Кроме того, Юрий Лоза отметил и общественную значимость стишка.  

«Ни один поэт до такой чепухи не опустится. А юмористы — с удовольствием, потому что это их работа», — подытожил знаменитый бард.

Ранее Лоза оценил исполнение русскоязычной песни «Любимый город» лидером рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Немецкий музыкант записал свою версию советского хита.

лоза шоу-бизнес телеграм орлуша
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