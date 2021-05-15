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15 мая 18:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
18:11
Политика
Проект МС-21 «взлетит» несмотря на давление со стороны Запада
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Как распознать и победить шопоголизм? Отвечает психолог Татьяна Яничева

Общество
Как распознать и победить шопоголизм? Отвечает психолог Татьяна Яничева
Global Look Press  /  Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Шопоголизм, или ониомания, на первый взгляд не кажется таким уж страшным расстройством в череде куда более губительных для человека зависимостей. Однако социальные и финансовые последствия заставляют задуматься, как важно вовремя распознать симптоматику нездорового поведения.

Преподаватель и доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева помогла ФАН разобраться с тем, возможно ли самостоятельно понять, что в вашу жизнь вмешалась зависимость.

«Если у человека хватает воли включить разум, проанализировать ситуацию и признаться, что она начинает принимать нездоровые формы, то, конечно, можно себя сдержать. Каждый может находить свои способы. Знаю точно, что полезно просто записывать свои расходы. Даже без попыток их анализировать это уже работает», — говорит эксперт.

Сложности жизни шопоголиков прибавляет тот факт, что магазины — объект зависимости — из жизни никак не исключить. Поэтому любителям тратить деньги специалисты рекомендуют составлять четкие списки необходимых покупок, а также установить график посещения желанных торговых центров или супермаркетов. Не лучшую роль в жизни зависимых играют и банковские и кредитные карты, заменить которые можно достаточной для конкретной покупки суммой наличных.

Как распознать и победить шопоголизм? Отвечает психолог Татьяна Яничева
Global Look Press  / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Конечно, большим подспорьем в борьбе с проблемой может стать помощь близкого авторитетного человека. Естественно, не каждый шопоголик попросит вас о поддержке сам, а вот распознать признаки зависимости у друга или родственника вполне вероятно. Но, как и в любом процессе, здесь есть свои нюансы.

«Надо в любом случае быть готовым к отпору и не рассчитывать на то, что у вас получится все объяснить. И совершенно точно действовать нужно очень мягко и корректно. Ведь если оказать на человека жесткое давление, то это вызовет ответную защитную реакцию — человек еще больше пустится во все тяжкие», — резюмирует Татьяна Яничева.

И нужно помнить, что зачастую шопоголизм становится попыткой человека компенсировать что-то недостающее в его жизни. Как говорила эксперт ранее, многим такое поведение дарит чувство контроля и ощущение свободы выбора, которых часто не хватает в реальности.

психология поведение шопоголизм
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