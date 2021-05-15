Как распознать и победить шопоголизм? Отвечает психолог Татьяна Яничева

Шопоголизм, или ониомания, на первый взгляд не кажется таким уж страшным расстройством в череде куда более губительных для человека зависимостей. Однако социальные и финансовые последствия заставляют задуматься, как важно вовремя распознать симптоматику нездорового поведения.

Преподаватель и доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева помогла ФАН разобраться с тем, возможно ли самостоятельно понять, что в вашу жизнь вмешалась зависимость.

«Если у человека хватает воли включить разум, проанализировать ситуацию и признаться, что она начинает принимать нездоровые формы, то, конечно, можно себя сдержать. Каждый может находить свои способы. Знаю точно, что полезно просто записывать свои расходы. Даже без попыток их анализировать это уже работает», — говорит эксперт.

Сложности жизни шопоголиков прибавляет тот факт, что магазины — объект зависимости — из жизни никак не исключить. Поэтому любителям тратить деньги специалисты рекомендуют составлять четкие списки необходимых покупок, а также установить график посещения желанных торговых центров или супермаркетов. Не лучшую роль в жизни зависимых играют и банковские и кредитные карты, заменить которые можно достаточной для конкретной покупки суммой наличных.

Global Look Press / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Конечно, большим подспорьем в борьбе с проблемой может стать помощь близкого авторитетного человека. Естественно, не каждый шопоголик попросит вас о поддержке сам, а вот распознать признаки зависимости у друга или родственника вполне вероятно. Но, как и в любом процессе, здесь есть свои нюансы.

«Надо в любом случае быть готовым к отпору и не рассчитывать на то, что у вас получится все объяснить. И совершенно точно действовать нужно очень мягко и корректно. Ведь если оказать на человека жесткое давление, то это вызовет ответную защитную реакцию — человек еще больше пустится во все тяжкие», — резюмирует Татьяна Яничева.

И нужно помнить, что зачастую шопоголизм становится попыткой человека компенсировать что-то недостающее в его жизни. Как говорила эксперт ранее, многим такое поведение дарит чувство контроля и ощущение свободы выбора, которых часто не хватает в реальности.