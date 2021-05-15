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15 мая 17:14
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17:13
Общество
Названы опасные для людей с гипертонией продукты
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
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Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге

Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
Пресс-служба правительства Севастополя

Екатеринбург, 15 мая. Водитель Mitsubishi Galant нарушил ПДД и сбил трехлетнего ребенка на самокате. ДТП произошло на улице Билимбаевская.

По словам очевидцев, мужчина за рулем иномарки на перекрестке поворачивал налево и не стал уступать дорогу пешеходу. В результате несовершеннолетняя упала на землю, ударившись о машину. На место вызвали сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Пострадавшую доставили в больницу. Медики диагностировали ушибы мягких тканей голени.

Мать ребенка сказала, что не уследила за ребенком, так как везла коляску с младенцем. Другие подробности происшествия устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после дорожного инцидента.

В Оренбурге водитель легковушки сбил несовершеннолетнего велосипедиста. На улице Джангильдина 44-летний водитель «Лады-Гранты» наехал на 13-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, сообщало РИА56.

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