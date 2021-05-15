Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге

Екатеринбург, 15 мая. Водитель Mitsubishi Galant нарушил ПДД и сбил трехлетнего ребенка на самокате. ДТП произошло на улице Билимбаевская.

По словам очевидцев, мужчина за рулем иномарки на перекрестке поворачивал налево и не стал уступать дорогу пешеходу. В результате несовершеннолетняя упала на землю, ударившись о машину. На место вызвали сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Пострадавшую доставили в больницу. Медики диагностировали ушибы мягких тканей голени.

Мать ребенка сказала, что не уследила за ребенком, так как везла коляску с младенцем. Другие подробности происшествия устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после дорожного инцидента.

В Оренбурге водитель легковушки сбил несовершеннолетнего велосипедиста. На улице Джангильдина 44-летний водитель «Лады-Гранты» наехал на 13-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, сообщало РИА56.