Пенсионерка из Краснодара стала Instagram-блогером в 89 лет

На своей странице в социальной сети бабушка Валя охотно общается с подписчиками: отвечает на комментарии, зачастую дает советы.

Валентине Кулешовой скоро исполнится 90 лет, и она — популярный блогер. Когда-то внучка познакомила ее с Instagram, и с тех пор бабушка вошла во вкус.

«Я ничего не вижу кроме этого хутора, и внучка мне сразу подсказала, бабушка, давай я познакомлю тебя с Instagram. Я начала знакомиться, познакомилась с многими блогерами. С мировыми, со всякими, даже президент у нас, тоже блогер Instagram, это такая социальная открытая, как говорится, информация для всех свободная», — считает инстаграм-блогер Валентина Алексеевна.

Аудитория пенсионерки — более 30 тысяч подписчиков, с ними она делится воспоминаниями о войне, заметками о современной жизни.

«Сейчас я уже пишу, можно сказать, для себя на любую тему. Страна живет тем, что будет встреча с Путиным, — я пишу об этом. Помогаю людям задать вопросы, на что-то пожаловаться, одним словом — жизнью Краснодара. Это уже никуда не денешь», — поделилась секретами творческого процесса блогер.

«Заметки бабушки Вали» — так называется и блог, и книга Валентины Алексеевны. Сама писательница объясняет выбор названия просто: она прежде всего бабушка. Несмотря на то, что живет в ногу со временем и не ощущает себя на свой возраст.

«Меня не пугало как-то это, и хотелось, понимаете, было такое желание в такие старые годы», — говорит бабушка.

Валентина Алексеевна считает, что Instagram — это разговор с людьми, возможность поделиться своими мыслями, с которыми могут не согласиться, могут поправить. Поэтому ее очень огорчает, что сейчас из социальной сети делают бизнес.