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15 мая 18:42
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новостей
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
18:11
Политика
Проект МС-21 «взлетит» несмотря на давление со стороны Запада
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Пенсионерка из Краснодара стала Instagram-блогером в 89 лет

Видео
Пенсионерка из Краснодара стала Instagram-блогером в 89 лет

На своей странице в социальной сети бабушка Валя охотно общается с подписчиками: отвечает на комментарии, зачастую дает советы.

Валентине Кулешовой скоро исполнится 90 лет, и она — популярный блогер. Когда-то внучка познакомила ее с Instagram, и с тех пор бабушка вошла во вкус.

«Я ничего не вижу кроме этого хутора, и внучка мне сразу подсказала, бабушка, давай я познакомлю тебя с Instagram. Я начала знакомиться, познакомилась с многими блогерами. С мировыми, со всякими, даже президент у нас, тоже блогер Instagram, это такая социальная открытая, как говорится, информация для всех свободная», — считает инстаграм-блогер Валентина Алексеевна.

Аудитория пенсионерки — более 30 тысяч подписчиков, с ними она делится воспоминаниями о войне, заметками о современной жизни.

«Сейчас я уже пишу, можно сказать, для себя на любую тему. Страна живет тем, что будет встреча с Путиным, — я пишу об этом. Помогаю людям задать вопросы, на что-то пожаловаться, одним словом — жизнью Краснодара. Это уже никуда не денешь», — поделилась секретами творческого процесса блогер.

«Заметки бабушки Вали» — так называется и блог, и книга Валентины Алексеевны. Сама писательница объясняет выбор названия просто: она прежде всего бабушка. Несмотря на то, что живет в ногу со временем и не ощущает себя на свой возраст.

«Меня не пугало как-то это, и хотелось, понимаете, было такое желание в такие старые годы», — говорит бабушка.

Валентина Алексеевна считает, что Instagram — это разговор с людьми, возможность поделиться своими мыслями, с которыми могут не согласиться, могут поправить. Поэтому ее очень огорчает, что сейчас из социальной сети делают бизнес.

краснодар instagram бабушка блогер
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