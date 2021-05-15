Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты

Москва, 15 мая. Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут испытывать проблемы со здоровьем и после выздоровления.

При этом от последствий страдают не только те, кто переболел в тяжелой форме, но и бессимптомники. Об этом рассказал врач-ревматолог Александр Шишкин в беседе с РИА-Новости.

«После перенесенного COVID-19 спектр органов, которые могут нуждаться в восстановлении, самый широкий: от неврологических функций до сердечно-сосудистой системы», — объяснил специалист.

К наиболее частым симптомам Шишкин отнес тромбоз глубоких вен, артериальную гипертензию, ревматизм, боли в мышцах, нарушение сна и частичную потерю памяти. Ревматолог также указал на важность вакцинации, поскольку эта процедура значительно снижает риски тяжелого течения коронавируса и различных постковидных проблем.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов выявил связь между аллергией и постковидным синдромом. Так, обострение аллергических реакций может быть связано с коронавирусом.