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Общество
Названы опасные для людей с гипертонией продукты
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
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Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты

Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 15 мая. Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут испытывать проблемы со здоровьем и после выздоровления.

При этом от последствий страдают не только те, кто переболел в тяжелой форме, но и бессимптомники. Об этом рассказал врач-ревматолог Александр Шишкин в беседе с РИА-Новости.

«После перенесенного COVID-19 спектр органов, которые могут нуждаться в восстановлении, самый широкий: от неврологических функций до сердечно-сосудистой системы», — объяснил специалист.

К наиболее частым симптомам Шишкин отнес тромбоз глубоких вен, артериальную гипертензию, ревматизм, боли в мышцах, нарушение сна и частичную потерю памяти. Ревматолог также указал на важность вакцинации, поскольку эта процедура значительно снижает риски тяжелого течения коронавируса и различных постковидных проблем.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов выявил связь между аллергией и постковидным синдромом. Так, обострение аллергических реакций может быть связано с коронавирусом.

пациенты коронавирус ревматолог
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