Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия

Таллахасси, 15 мая. Губернатор штата Флорида Рон Десантис подписал закон, запрещающий властям округов устанавливать правила ношения оружия. Постановление вступит в силу 1 июля, сообщило издание The Hill.

Нововведение расширяет уже существующее законодательство 2011 года, согласно которому граждане могут подавать в суд на местные органы власти за введение ограничений на ношение оружия и требовать возмещения ущерба в размере до 100 тыс. долларов. Теперь и те, кого коснулись «неписаные» местные запреты, смогут подать иск и доказать свою правоту.

20 апреля Десантис подписал законопроект, которым предоставляется иммунитет в случае убийства протестующих (при определенных условиях). К примеру, он разрешает предпринимателям стрелять при любых признаках мародерства в отношении своего имущества, а также снимает ответственность за наезд на протестующих в случае, если они перекрыли дорогу.

Gov. Ron DeSantis signed an ominous bill that seeks to essentially criminalize protest in the state of Florida, clearly targeting protests under the banner of Black Lives Matter. https://t.co/MfIn6F1yxv