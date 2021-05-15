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15 мая 17:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
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Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
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Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия

Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
Global Look Press  /  Armando Arorizo / Keystone Press Agency

Таллахасси, 15 мая. Губернатор штата Флорида Рон Десантис подписал закон, запрещающий властям округов устанавливать правила ношения оружия. Постановление вступит в силу 1 июля, сообщило издание The Hill.

Нововведение расширяет уже существующее законодательство 2011 года, согласно которому граждане могут подавать в суд на местные органы власти за введение ограничений на ношение оружия и требовать возмещения ущерба в размере до 100 тыс. долларов. Теперь и те, кого коснулись «неписаные» местные запреты, смогут подать иск и доказать свою правоту.

20 апреля Десантис подписал законопроект, которым предоставляется иммунитет в случае убийства протестующих (при определенных условиях). К примеру, он разрешает предпринимателям стрелять при любых признаках мародерства в отношении своего имущества, а также снимает ответственность за наезд на протестующих в случае, если они перекрыли дорогу.

Бум расстрелов

Десантис защищает право американцев носить оружие на фоне того, как в Америке происходит бум массовых убийств. С 1 января по 26 апреля произошло 160 перестрелок, в которых были убиты или ранены четверо и более человек. В прошлом году за этот же срок зарегистрировано всего 90 подобных случаев. Больше всего массовых расстрелов по штатам зафиксировано в Калифорнии — 21, на втором месте Флорида — 12, и затем идет Техас — 11.

Большая часть насилия происходит в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Хьюстон и Филадельфия, а также Чикаго. Благотворительная ассоциация полиции города Нью-Йорка 26 апреля отчиталась о 50 убитых за неделю в различных перестрелках. Всего с 1 января по 26 июля 2020 года погибло 907 человек, что на 81% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

сша флорида оружие
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