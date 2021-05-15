Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия

Таллахасси, 15 мая. Губернатор штата Флорида Рон Десантис подписал закон, запрещающий властям округов устанавливать правила ношения оружия. Постановление вступит в силу 1 июля, сообщило издание The Hill.

DeSantis signs bill banning gun regulations by local governments https://t.co/B1YfZ5iork pic.twitter.com/1QNKmZvPX5 — The Hill (@thehill) May 10, 2021

Нововведение расширяет уже существующее законодательство 2011 года, согласно которому граждане могут подавать в суд на местные органы власти за введение ограничений на ношение оружия и требовать возмещения ущерба в размере до 100 тыс. долларов. Теперь и те, кого коснулись «неписаные» местные запреты, смогут подать иск и доказать свою правоту.

20 апреля Десантис подписал законопроект, которым предоставляется иммунитет в случае убийства протестующих (при определенных условиях). К примеру, он разрешает предпринимателям стрелять при любых признаках мародерства в отношении своего имущества, а также снимает ответственность за наезд на протестующих в случае, если они перекрыли дорогу.

Gov. Ron DeSantis signed an ominous bill that seeks to essentially criminalize protest in the state of Florida, clearly targeting protests under the banner of Black Lives Matter. https://t.co/MfIn6F1yxv — WOM OFFICIAL (@WallOfMoms) April 30, 2021

Бум расстрелов

Десантис защищает право американцев носить оружие на фоне того, как в Америке происходит бум массовых убийств. С 1 января по 26 апреля произошло 160 перестрелок, в которых были убиты или ранены четверо и более человек. В прошлом году за этот же срок зарегистрировано всего 90 подобных случаев. Больше всего массовых расстрелов по штатам зафиксировано в Калифорнии — 21, на втором месте Флорида — 12, и затем идет Техас — 11.

Большая часть насилия происходит в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Хьюстон и Филадельфия, а также Чикаго. Благотворительная ассоциация полиции города Нью-Йорка 26 апреля отчиталась о 50 убитых за неделю в различных перестрелках. Всего с 1 января по 26 июля 2020 года погибло 907 человек, что на 81% больше, чем за аналогичный период 2019 года.