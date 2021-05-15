«Крымский мост стал настоящим спасением»: три года с начала запуска движения

Крымский мост является одним из великих сооружений, которое было построено в ХХI веке. Он стал самым длинным в России и Европе, а его цена составила порядка 228 млрд рублей. Сегодня, 15 мая, Крымский мост празднует три года с момента торжественного открытия автомобильного движения президентом РФ Владимиром Путиным, который проехал по новому сооружению на КамАЗе.

Многие россияне называли этот проект «стройкой века», а на Украине и Западе не верили, что такой мост вообще возможно построить, из-за его сложности. Однако российские специалисты в очередной раз всем показали высокий уровень профессионализма, сдав 19-километровый объект на семь месяцев раньше положенного срока.

Известно, что в возведении Крымского моста участвовало более 10 000 рабочих, 1500 специалистов разных уровней и более 200 отечественных предприятий. Он построен с учетом всех особенностей региона, который является сейсмически активным.

Несколько интересных фактов: длина самой глубокой сваи составляет 138 метров, а в автодорожной части моста находится около 13 тысяч километров арматуры и 110 тонн высокопрочных болтов, благодаря чему мост прослужит минимум 100 лет — именно столько длится гарантийный срок.

«Для нас Крымский мост стал настоящим спасением, потому что паромные переправы все время были загружены, поэтому приходилось иногда стоять в огромных очередях, чтобы попасть на другую сторону. Сейчас такой проблемы нет, Керченский пролив теперь можно проехать за 20 минут без каких-либо проблем. На мосту уже открыли железнодорожное сообщение, теперь путешествовать еще проще. Спасибо России, рабочим, всем, кто участвовал в стройке века», — заявила в комментарии ФАН жительница Симферополя Ольга Пахомова.

Всего за время эксплуатации Крымского моста по нему проехало порядка 14 миллионов легковых автомобилей, два миллиона грузовых и около 165 тысяч автобусов. У сооружения есть уже и собственный рекорд, который был поставлен 16 августа 2020 года, — по мосту за сутки проехало более 37 тысяч транспортных средств.

Примечательно, что украинские пропагандисты неоднократно заявляли, что Крымского моста якобы не существует, когда же они больше не смогли врать, то начали придумывать разные причины, по которым он должен «скоро рухнуть». Очевидно, что они даже не проконсультировались со специалистами, чтобы врать хотя бы немного правдоподобно.

Одна из идей «киевских экспертов» заключалась в том, что Россия якобы сваями «пробила земную кору», из-за чего якобы и наступило резкое похолодание за несколько дней до запуска движения по Крымскому мосту. Но самым распространенным фейком о сооружении пока остается утверждение, что мост и его строительство является голограммой «Мосфильма». Примечательно, что некоторые люди до сих пор этому верят.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму вслед за Сочи тоже стали предлагать ограничить въезд иногороднего транспорта в регион.