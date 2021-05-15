EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА

Нью-Дели, 15 мая. Поставка военной техники Мьянме поможет Российской Федерации полноценно выйти на рынок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), полагает обозреватель издания EurAsian Times.

В 2021 году Россия продала Нейпьидо (столица Мьянмы) боевую технику на сумму 15 миллионов долларов. Сделка предполагает поставку российских БПЛА «Орлан-10Е» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», отметил Пракар Нанда в своей публикации для индийского издания EurAsian Times. По его мнению, эта продажа станет первым шагом РФ в сторону нового экспортного рынка, передает «ПолитРоссия».

«С точки зрения оружейного бизнеса наиболее важным является то, что, продав Мьянме беспилотники «Орлан-10Е», Россия сделала первый шаг на рынок беспилотных летательных аппаратов», – полагает эксперт.

Кроме «Орлан-10Е», Россия также производит БПЛА серий «Ланцет», «КУБ-БЛА», «Охотник» и другие. Вполне вероятно, что российским военным удастся разработать уникальную технологию для беспилотников и заполнить тактическую нишу в боевом пространстве. Это все может привести к большому будущему на рынке БПЛА, полагает Нанда.

Ранее обозреватели EurAsian Times рассказали о готовности России к сухопутной роботизированной войне.

Также издание «Царьград» передает, что российскому беспилотнику «Ланцет» удалось «уничтожить» турецкий дрон «Байрактар ТБ2».