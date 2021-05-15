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15 мая 17:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
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EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА

Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Дели, 15 мая. Поставка военной техники Мьянме поможет Российской Федерации полноценно выйти на рынок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), полагает обозреватель издания EurAsian Times.

В 2021 году Россия продала Нейпьидо (столица Мьянмы) боевую технику на сумму 15 миллионов долларов. Сделка предполагает поставку российских БПЛА «Орлан-10Е» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», отметил Пракар Нанда в своей публикации для индийского издания EurAsian Times. По его мнению, эта продажа станет первым шагом РФ в сторону нового экспортного рынка, передает «ПолитРоссия».

«С точки зрения оружейного бизнеса наиболее важным является то, что, продав Мьянме беспилотники «Орлан-10Е», Россия сделала первый шаг на рынок беспилотных летательных аппаратов», – полагает эксперт.

Кроме «Орлан-10Е», Россия также производит БПЛА серий «Ланцет», «КУБ-БЛА», «Охотник» и другие. Вполне вероятно, что российским военным удастся разработать уникальную технологию для беспилотников и заполнить тактическую нишу в боевом пространстве. Это все может привести к большому будущему на рынке БПЛА, полагает Нанда.

Ранее обозреватели EurAsian Times рассказали о готовности России к сухопутной роботизированной войне.

Также издание «Царьград» передает, что российскому беспилотнику «Ланцет» удалось «уничтожить» турецкий дрон «Байрактар ТБ2».

бпла индия мьянма орлан 10-е
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