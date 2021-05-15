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15 мая 17:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
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Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
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Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
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16:45
Экономика
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Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах

  /   Обновлено: 15 мая 2021 16:57
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
instagram.com  /  @lolitamilyavskaya

Москва, 15 мая. Известная российская исполнительница Лолита Милявская впервые рассказала. как в юности чуть не стала жертвой насильника. Благодаря сильному характеру ей удалось сбежать.

После многочисленных откровений от российских звезд Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» призналась, что ее чуть не изнасиловали, когда она была еще совсем молодой девушкой. Причиной тому отчасти стала доверчивость будущей звезды эстрады.

«Села не в ту машину, оказался идиот, потом всю его кожу у меня из-под рук вынимали. Расцарапала все, что можно, кричала», — поделилась артистка откровенными воспоминаниями о пережитом с журналистами телеканала НТВ.

Звезда рассказала, что на работе к ней никогда никто не «подкатывал». Всю жизнь она всего добивалась сама, поэтому особо не нуждалась ни в чьей помощи и покровительстве. Вопрос журналистов об абьюзе на рабочем месте крайне удивил певицу.

«Меня? Ради карьеры? С чего вдруг? Я всю жизнь делала все сама, у меня не было даже повода кому-то по делу подмигивать», — отметила исполнительница.

Одной из первых о домогательствах в детском возрасте заявила актриса Елена Проклова. Звезда сделала сенсационное заявление в рамках телешоу «Секрет на миллион».

Лолита нтв насилие Ты не поверишь
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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
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