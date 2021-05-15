Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах

Москва, 15 мая. Известная российская исполнительница Лолита Милявская впервые рассказала. как в юности чуть не стала жертвой насильника. Благодаря сильному характеру ей удалось сбежать.

После многочисленных откровений от российских звезд Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» призналась, что ее чуть не изнасиловали, когда она была еще совсем молодой девушкой. Причиной тому отчасти стала доверчивость будущей звезды эстрады.

«Села не в ту машину, оказался идиот, потом всю его кожу у меня из-под рук вынимали. Расцарапала все, что можно, кричала», — поделилась артистка откровенными воспоминаниями о пережитом с журналистами телеканала НТВ.

Звезда рассказала, что на работе к ней никогда никто не «подкатывал». Всю жизнь она всего добивалась сама, поэтому особо не нуждалась ни в чьей помощи и покровительстве. Вопрос журналистов об абьюзе на рабочем месте крайне удивил певицу.

«Меня? Ради карьеры? С чего вдруг? Я всю жизнь делала все сама, у меня не было даже повода кому-то по делу подмигивать», — отметила исполнительница.

Одной из первых о домогательствах в детском возрасте заявила актриса Елена Проклова. Звезда сделала сенсационное заявление в рамках телешоу «Секрет на миллион».