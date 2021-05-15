Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов

Москва, 15 мая. Апартаменты юридически не являются жилым помещением и не попадают под Жилищный кодекс РФ, рассказали опрошенные агентством «Прайм» эксперты и участники рынка недвижимости.

Аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов отметил, что апартаменты часто возводят там, где строительство жилья затруднено или невозможно. Поэтому стоимость этого типа недвижимости на 15-30% ниже, чем квартир.

Покупая апартаменты, следует учитывать несколько нюансов, уточнил партнер юридической фирмы Bolshakov&Partners Андрей Большаков. Во-первых, апартаменты не позволяют зарегистрироваться по месту проживания. Во-вторых, вы не сможете выбрать управляющую компанию, в отличие от собственников квартир. В-третьих, рядом с домом отсутствует необходимая инфраструктура.

Помимо этого, существует риск, что соседние помещения будут использоваться под офисы или иную коммерческую деятельность, чего нельзя делать в квартирах. Также возможны несоблюдения норм проектирования в части инсоляции помещения, добавил эксперт.

Правительство РФ рассмотрит внесенный в Госдуму законопроект об изменении статуса апартаментов. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, особое внимание будет уделено статусу уже построенных объектов.