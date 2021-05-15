Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 17:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
Все новости
15 мая 17:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
Все новости

Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов

Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
pixabay.com  /  Kseniya020203

Москва, 15 мая. Апартаменты юридически не являются жилым помещением и не попадают под Жилищный кодекс РФ, рассказали опрошенные агентством «Прайм» эксперты и участники рынка недвижимости.

Аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов отметил, что апартаменты часто возводят там, где строительство жилья затруднено или невозможно. Поэтому стоимость этого типа недвижимости на 15-30% ниже, чем квартир.

Покупая апартаменты, следует учитывать несколько нюансов, уточнил партнер юридической фирмы Bolshakov&Partners Андрей Большаков. Во-первых, апартаменты не позволяют зарегистрироваться по месту проживания. Во-вторых, вы не сможете выбрать управляющую компанию, в отличие от собственников квартир. В-третьих, рядом с домом отсутствует необходимая инфраструктура.

Помимо этого, существует риск, что соседние помещения будут использоваться под офисы или иную коммерческую деятельность, чего нельзя делать в квартирах. Также возможны несоблюдения норм проектирования в части инсоляции помещения, добавил эксперт.

Правительство РФ рассмотрит внесенный в Госдуму законопроект об изменении статуса апартаментов. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, особое внимание будет уделено статусу уже построенных объектов.

жилье недвижимость апартаменты
Комментировать
Самое популярное
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 147572 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 132991 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 45807 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 34244 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 29377 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Экономика / Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
Рейтинг@Mail.ru