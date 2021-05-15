Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике

Москва, 15 мая. Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья после операции и заявила, что ей тяжело от жалости окружающих.

Восемь лет назад в Германии Тарасовой провели серьезную операцию на позвоночнике. Но пять месяцев назад тренеру пришлось сесть в инвалидное кресло. Теперь ее сопровождает помощница Аделина.

Тарасова призналась, что ей очень хочется снова передвигаться самостоятельно. Мастеру спорта тяжело и морально, и физически, когда ее жалеют. Об этом она рассказала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Я сейчас мало работала, потому что была так сломана. Не могла комментировать, никуда поехать, на последние соревнования не ездила. Я очень рада, что папа отдал меня в эту профессию, полюбила ее, ничего другого мне не надо», — поделилась тренер.

Тарасова ранее высказывала свое мнение о переходе Александры Трусовой обратно к Этери Тутберидзе после сотрудничества с Евгением Плющенко. Тренер заявила, что было бы большой ошибкой не прийти к Тутберидзе снова, передает RT.

Прикованная к инвалидному креслу Тарасова почти не выходит из дома. Компанию ей составляет питомец по кличке Шурик, фотографией которого она делилась в Instagram.