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15 мая 17:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
Все новости

Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан

Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
pixabay.com

Пекин, 15 мая. Китайская компания Weltmeister решила повременить с проектом Maven и сперва выпустить седан E5. Эта модель должна помочь марке выйти на европейский рынок.

Такая модель должна выйти на рынок Китая до конца 2021 года, сообщает Car.ru.

Автомобиль оснащен электромотором мощностью от 68 до 163 лошадиных сил. По данным производителя, запас хода на полном заряде составляет 700 км. Максимальная скорость транспортного средства достигает 170 км/ч.

По словам основателя автокомпании, на рынок в этом году должны выйти сразу два седана. Такая стратегия поможет ускорить освоение рынка ЕС и Юго-Восточной Азии. Ключевой акцент делается на то, чтобы представленные машины отвечали спросу и были доступны каждому клиенту.

Автопарк китайских легковых авто в России составил 592,7 тысячи машин по данным на начало 2019 года. Самой продаваемой маркой китайских автомобилей в РФ стала Chery.

автомобили седан Weltmeister
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