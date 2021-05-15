Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан

Пекин, 15 мая. Китайская компания Weltmeister решила повременить с проектом Maven и сперва выпустить седан E5. Эта модель должна помочь марке выйти на европейский рынок.

Такая модель должна выйти на рынок Китая до конца 2021 года, сообщает Car.ru.

Автомобиль оснащен электромотором мощностью от 68 до 163 лошадиных сил. По данным производителя, запас хода на полном заряде составляет 700 км. Максимальная скорость транспортного средства достигает 170 км/ч.

По словам основателя автокомпании, на рынок в этом году должны выйти сразу два седана. Такая стратегия поможет ускорить освоение рынка ЕС и Юго-Восточной Азии. Ключевой акцент делается на то, чтобы представленные машины отвечали спросу и были доступны каждому клиенту.

Автопарк китайских легковых авто в России составил 592,7 тысячи машин по данным на начало 2019 года. Самой продаваемой маркой китайских автомобилей в РФ стала Chery.