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15 мая 17:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
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Аналитики оценили осведомленность МСП о новой кредитной программе

Экономика
Аналитики оценили осведомленность МСП о новой кредитной программе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 мая. Исследовательская компания IFORS Research оценила степень осведомленности представителей малого и среднего бизнеса в России о новой кредитной программе «ФОТ 3.0».

Правительство продолжает оказывать поддержку бизнесу из наиболее пострадавших отраслей после пандемии коронавируса. По программе «ФОТ 3.0» с 9 марта по 1 июля 2021 года предприниматели могут оформить кредит по ставке 3%.

Как выяснили эксперты, 80% бизнесменов знают о такой возможности. Что-то слышали об этой мере поддержки 16% МСП. Чуть больше половины предпринимателей из тех, кто знает о программе (52%), думают обращаться за получением кредита, отметили в IFORS Research.

Аналитики также выяснили топ-3 целей, на которые предприниматели планируют направить кредитные средства. В их числе оказались вложения в развитие бизнеса (64%), погашение других ссуд (56%) и выплата зарплаты сотрудникам (44%).

Минимальная обязательная доля закупок у малых и средних предприятий может увеличиться с 20% до 30%. С таким предложением выступил Минфин РФ.

кредит мсп поддержка бизнеса
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Все новости / Экономика / Аналитики оценили осведомленность МСП о новой кредитной программе
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