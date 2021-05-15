Аналитики оценили осведомленность МСП о новой кредитной программе

Москва, 15 мая. Исследовательская компания IFORS Research оценила степень осведомленности представителей малого и среднего бизнеса в России о новой кредитной программе «ФОТ 3.0».

Правительство продолжает оказывать поддержку бизнесу из наиболее пострадавших отраслей после пандемии коронавируса. По программе «ФОТ 3.0» с 9 марта по 1 июля 2021 года предприниматели могут оформить кредит по ставке 3%.

Как выяснили эксперты, 80% бизнесменов знают о такой возможности. Что-то слышали об этой мере поддержки 16% МСП. Чуть больше половины предпринимателей из тех, кто знает о программе (52%), думают обращаться за получением кредита, отметили в IFORS Research.

Аналитики также выяснили топ-3 целей, на которые предприниматели планируют направить кредитные средства. В их числе оказались вложения в развитие бизнеса (64%), погашение других ссуд (56%) и выплата зарплаты сотрудникам (44%).

Минимальная обязательная доля закупок у малых и средних предприятий может увеличиться с 20% до 30%. С таким предложением выступил Минфин РФ.