Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали первые случаи нападения клещей в Москве

Москва, 15 мая. Укус клеща может спровоцировать развитие смертельно опасных заболеваний. Первые случаи нападения насекомых на человека уже зафиксированы в Москве.

Роспотребнадзор зафиксировал первые случаи нападения клещей на человека. Инциденты произошли на территории московских парков Также случаи присасывания клещей связаны с выездом россиян на территорию Московской, Тверской, Брянской областей. В беседе с изданием «Журналистская правда», ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала, в каких случаях необходимо прививаться от укусов клещей.

Специалист отметила, что прививки существуют только от клещевого энцефалита. Их стоит делать гражданам, выезжающим из города в регионы. Вакцинация является особо актуальной при отправке в Тверскую и Ярославскую области, утверждает Карань. Для отправляющихся в командировку существует особая схема вакцинации — экстренная. Она делается за месяц до поездки.

Ранее эпидемиолог Александр Шапарь напомнил россиянам о важных мерах по защите от клещей. Он порекомендовал носить светлую одежду и не оставлять участки кожи открытыми.