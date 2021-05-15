Американский писатель озвучил неожиданную версию гибели группы Дятлова

Вашингтон, 15 мая. Американский писатель Дуглас Престон выдвинул версию, что причиной гибели туристической группы Дятлова стало испытание секретного оружия или встреча с ЦРУ.

По словам Престона, существует более 75 версий гибели группы. В своей публикации писатель ссылается на председателя Мемориального фонда Дятлова Юрий Кунцевича, который выделил две основные версии случившегося: туристы стали свидетелями испытаний секретного оружия или группу туристов убили «американские шпионы». В последний момент к группе присоединился 37-летний Семен Золотарев, который якобы мог быть агентом.

По мнению американского писателя, в группе могло быть еще два человека, выполнявших задание спецслужб. Согласно версии Престона, туристическая группа должна была встретиться с агентами ЦРУ для передачи дезинформации, но их план раскрыли и убили всех участников.

Российский сериал «Перевал Дятлова» увидят немецкие и австрийские телезрители, сообщал ФАН. Канал Fox German назвал дату показа тв-шоу, права на которое ранее купило немецкое подразделение компании Walt Disney.