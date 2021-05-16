ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

CH-47 для Британии

В Великобритании подписали договор на поставку 14 вертолетов «Чинук» для королевских ВВС. Сумма контракта составила 1,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Known as the workhorse of the Armed Forces, the iconic Chinook has provided a vital capability for our Armed Forces for 40 years.



Over the next 10 years, £1.4bn will be invested in 14 new Chinook aircraft, modernising the UK’s heavy-lift capability.



???? https://t.co/pLRE1cngqy pic.twitter.com/nxqHqdeVTW — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 13, 2021

С 2026 года планируется начать поставки новейшей версии вертолетов с усовершенствованной «стеклянной» кабиной, модернизированным планером и цифровой системой автоматического управления полетом. Новые вертолеты будут базироваться на базе королевских ВВС в Одинхеме.

Китай

Китайский J-10C дебютирует на тренировках

Истребитель J-10C, оснащенный двигателем собственного производства WS-10 Taihang, впервые после поступления на службу в ВВС НОАК появился на публике. Самолеты участвовали в тренировках с боевыми стрельбами.

????#China's indigenous WS-10B Taihang turbofan engine enters production. It is developed to replace Russian AL-31 on the J-10c Fighter jets. #IDU #teamIDU pic.twitter.com/XLvjOhPsW0 — IDU (@defencealerts) May 12, 2021

Истребитель J-10C оснащен двигателем Taihang вместо ранее использовавшегося российского АЛ-31. По мнению аналитиков, это может быть признаком того, что китайский двигатель теперь технически стабилен и надежен.

Россия

У отечественного беспилотника многообещающее будущее

Российский БПЛА «Альтиус» после модернизации сможет решать ударные задачи и работать по спутниковому каналу связи, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Первый прототип беспилотного летательного аппарата "Альтиус" был поднят в воздух в 2016 году. По результатам испытания принято решение о необходимости его доработки до уровня, требуемого министерством обороны. Аппарат серьезно модернизируется», — сказал Борисов.

Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что российский тяжёлый беспилотник «Альтиус» после модернизации будет характеризоваться повышенной боевой мощью. https://t.co/mkS7I5EVpC — Бойцовский Александр (@ale20380475) May 12, 2021

«В частности, он получит возможность выполнять ударные задачи, а также работать с использованием спутникового канала связи. Изменится его взлётная масса и габариты одновременно со снижением массы конструкции, что позволит повысить полезную нагрузку и дальность применения. Данный облик получил название "Альтиус-РУ"», — отметил вице-премьер.

По его словам, среди основных тактико-технических возможностей: использование спутниковой связи БПЛА с наземным пунктом управления, применение сбрасываемых грузов с четырех точек подвески.

Российские истребители «перехватили» французские военные самолеты

Российскими средствами контроля воздушного пространства 11 мая над водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели.

Для их опознавания и недопущения нарушения границ в воздух был поднят истребитель Су-30M2 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя идентифицировал цели как два самолета тактической авиации Dassault Mirage 2000D и один самолет-заправщик Boeing C-135FR ВКС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря.

США

БПЛА XQ-58A Valkyrie скоро поступят в ВВС США

Компания Kratos Defense & Security Solutions сообщила, что первые беспилотные летательные аппараты XQ-58A Valkyrie поступят в ВВС США «в ближайшие несколько месяцев». Это озвучил Эрик ДеМарко, исполнительный директор Kratos, во время отчета о финансовых результатах за первый квартал.

Kratos to deliver first XQ-58A Valkyrie production unit in a ‘couple of months’ to USAF https://t.co/qMqdHp4HHZ pic.twitter.com/Fecqv3Tc8n — FlightGlobal (@FlightGlobal) May 11, 2021

Компания начала производство десятка образцов боевых БПЛА-невидимок за свои деньги в 2020 году, в преддверии ожидаемого контракта с ВВС США. А в декабре того же года контракт общей стоимостью 37,7 млн долларов был подписан.

Kratos отказывается называть количество «Валькирий», которые будут поставлены ВВС в рамках этого контракта. В феврале, докладывая о прибыли и убытках за четвертый квартал 2020 года, ДеМарко сказал, что ожидает, что компания поставит 6-10 серийных самолетов в 2021 году в зависимости от спроса со стороны клиентов. Также сообщалось, что цена XQ-58A будет составлять 2-3 млн долларов за единицу в зависимости от заказанного количества.

ВВС США возвращают B-1B Lancer

ВВС Соединенных Штатов начинают процедуру постепенного возвращения бомбардировщиков B-1B в эксплуатацию. После того как в апреле была обнаружена проблема с топливными системами, всему парку машин был закрыт доступ к выполнению оперативных задач. Некоторые самолеты уже возобновили работу.

The first group of B-1B Lancer bombers are returning to flying duties after a maintenance problem last month prompted Air Force officials to ground the fleet, officials said.https://t.co/yGsx8d2DVw — The Washington Times (@WashTimes) May 9, 2021

Ранее ВВС обнаружили проблему с фильтрами топливной системы на нескольких самолетах, что приводило к утечкам горючего. Военно-воздушные силы провели необходимый ремонт и серию проверок с использованием новейших технологий.

Военные специалисты США покинули авиабазу в Ираке

Компания Lockheed Martin заявила о выводе специалистов по техобслуживанию иракских истребителей F-16 с авиабазы Балад по соображениям безопасности после серии ракетных ударов. Ожидается, что решение компании приведет к выводу из строя оставшихся F-16, которые все еще находились в эксплуатации.

Some comments here from me and @Mikeknightsiraq in this @pauliddon piece on the viability of relocating Iraq’s F-16 fleet to Erbil following the pullout of the Lockheed contractors from Balad https://t.co/yyVMEvBawa — Alex Almeida (@AlexAlmeida2020) May 13, 2021

Минобороны Ирака отказалось от комментариев, однако сотрудник службы безопасности на условиях анонимности сообщил, что из 70 американских специалистов 50 отправлены в США, а 20 — в Эрбиль. В 2002 году Ирак был вынужден приостановить полеты большей части F-16 из-за плохого техобслуживания, частично вызванного предыдущим выводом специалистов Lockheed Martin.

Истребители F-35 впервые прибыли во Францию

Самолеты F-35 Lightning II впервые прибыли во Францию 10 мая, сообщили Военно-воздушные силы США. Четыре F-35A из 4-й истребительной эскадрильи, базы ВВС США Хилл, штат Юта, прибыли на авиабазу Мон-де-Марсан на юге Франции для обучения и выполнения операций по обеспечению безопасности.

F-35s from Hill AFB taxi down the flightline at Mont-de-Marsan Air Base, France. The 4th FS F35s will participate in events underscoring steadfast U.S. commitment to the region and enhancing interoperability with NATO allies and partners. #F35Unites ???? https://t.co/gkE3Jj2eng pic.twitter.com/WmiaXSebHI — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) May 12, 2021

Самолеты примут участие в нескольких мероприятиях, включая Atlantic Trident-21. Учения пройдут на базе Мон-де-Марсан с 17 по 28 мая для повышения оперативной совместимости истребителей 4-го и 5-го поколений.

Пять ракет JASSM были впервые установлены на F-15E Strike Eagle

На истребителе F-15E Strike Eagle ВВС США впервые были установлены ракеты AGM-158 JASSM класса «воздух-земля» в рамках испытаний Strike Rodeo. Самолет впервые поднялся в воздух с таким вооружением.

Five JASSM Stealth Missiles Have Been Loaded On An F-15E Strike Eagle For The First Time.https://t.co/AJXuYcxFTp — Rhode Island News: Local, Political & Geopolitical (@RhodeIslandQ) May 13, 2021

В дальнейшем планируется удвоить ракетную нагрузку в испытаниях. Тесты истребителя F-15E с пятью JASSM были проведены 85-й испытательной эскадрильей. До сих пор ни один истребитель ВВС не мог нести более двух JASSM.

Завершена сборка первого УТС Boeing-Saab T-7A Red Hawk

Носовая часть фюзеляжа первого продвинутого учебно-тренировочного самолета Boeing-Saab T-7A Red Hawk была соединена с хвостовой частью менее чем за 30 минут. Такая скорость сборки возможна благодаря цифровой сварке. Хвостовая часть фюзеляжа была спроектирована и построена компанией Saab в Линчепинге (Швеция). После этого, преодолев расстояние в 7 200 км, она была доставлена на завод Boeing в Сент-Луис для самолета, который будет использоваться для статических испытаний.

The front fuselage of the first #T7A Red Hawk was joined perfectly with its aft section in less than 30 minutes—95% less time than traditional splices with improved quality. ⌚️ Record time, thanks to its digital engineering. pic.twitter.com/44byFNvuoX — Boeing Defense (@BoeingDefense) May 13, 2021

За ним последует производство еще пяти опытных образцов из общего числа заказанных ВВС США 351 единиц T-7A Red Hawk.

«В новой эволюции цифровых, спроектированных и изготовленных самолетов мы видим улучшение общего качества производства на 50% и сокращение дефектов сверления», — отметили в Boeing.

Турция

Турция заменит палубные F-35 собственными беспилотниками

Турецкая компания Baykar Defence опубликовала первое концептуальное изображение БПЛА TB-3 Bayraktar на палубе УДК Anadolu. Корабль строится на верфи Sedef, ввод его в строй намечен на 2022 год. Изначально авиакрыло Anadolu должно было состоять из палубных истребителей F-35, но США отказались поставлять их Анкаре.

Теперь, по словам гендиректора Baykar Defence Халука Байрактара, перспективный беспилотник будет адаптирован для базирования на Anadolu. На борту корабля смогут размещаться от 30 до 50 БПЛА TB-3 со складывающимися крыльями. При этом минимум 10 из них смогут одновременно управляться корабельной командной системой.

Япония

Новая жизнь для противолодочного вертолета

На предприятии японской Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагое 12 мая состоялся первый испытательный полет опытного образца модифицированного корабельного противолодочного вертолета XSH-60L Seahawk для ВМС Японии.

Mitsubishi Heavy Industries conducted the first flight of the XSH-60L military helicopter on May 12, following its rollout last year. https://t.co/X6qtKKHUuB — Aviation International News (@AINonline) May 14, 2021

XSH-60L является дальнейшим развитием ранее производившихся MHI по лицензии американских вертолетов SH-60J и SH-60K, но оснащен современным полностью японским оборудованием.

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