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16 мая 08:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:22
Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
Наука
Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
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ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
07:49
Общество
Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
Общество
Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
Общество
Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
07:01
Общество
Врач Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления
07:00
Политика
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ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer

Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
Федеральное агентство новостей  / 

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

CH-47 для Британии

В Великобритании подписали договор на поставку 14 вертолетов «Чинук» для королевских ВВС. Сумма контракта составила 1,4 миллиарда фунтов стерлингов.

С 2026 года планируется начать поставки новейшей версии вертолетов с усовершенствованной «стеклянной» кабиной, модернизированным планером и цифровой системой автоматического управления полетом. Новые вертолеты будут базироваться на базе королевских ВВС в Одинхеме.

Китай

Китайский J-10C дебютирует на тренировках

Истребитель J-10C, оснащенный двигателем собственного производства WS-10 Taihang, впервые после поступления на службу в ВВС НОАК появился на публике. Самолеты участвовали в тренировках с боевыми стрельбами.

Истребитель J-10C оснащен двигателем Taihang вместо ранее использовавшегося российского АЛ-31. По мнению аналитиков, это может быть признаком того, что китайский двигатель теперь технически стабилен и надежен.

Россия

У отечественного беспилотника многообещающее будущее

Российский БПЛА «Альтиус» после модернизации сможет решать ударные задачи и работать по спутниковому каналу связи, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Первый прототип беспилотного летательного аппарата "Альтиус" был поднят в воздух в 2016 году. По результатам испытания принято решение о необходимости его доработки до уровня, требуемого министерством обороны. Аппарат серьезно модернизируется», — сказал Борисов.

«В частности, он получит возможность выполнять ударные задачи, а также работать с использованием спутникового канала связи. Изменится его взлётная масса и габариты одновременно со снижением массы конструкции, что позволит повысить полезную нагрузку и дальность применения. Данный облик получил название "Альтиус-РУ"», — отметил вице-премьер.

По его словам, среди основных тактико-технических возможностей: использование спутниковой связи БПЛА с наземным пунктом управления, применение сбрасываемых грузов с четырех точек подвески.

Российские истребители «перехватили» французские военные самолеты

Российскими средствами контроля воздушного пространства 11 мая над водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели.

Для их опознавания и недопущения нарушения границ в воздух был поднят истребитель Су-30M2 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя идентифицировал цели как два самолета тактической авиации Dassault Mirage 2000D и один самолет-заправщик Boeing C-135FR ВКС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря.

США

БПЛА XQ-58A Valkyrie скоро поступят в ВВС США

Компания Kratos Defense & Security Solutions сообщила, что первые беспилотные летательные аппараты XQ-58A Valkyrie поступят в ВВС США «в ближайшие несколько месяцев». Это озвучил Эрик ДеМарко, исполнительный директор Kratos, во время отчета о финансовых результатах за первый квартал.

Компания начала производство десятка образцов боевых БПЛА-невидимок за свои деньги в 2020 году, в преддверии ожидаемого контракта с ВВС США. А в декабре того же года контракт общей стоимостью 37,7 млн долларов был подписан.

Kratos отказывается называть количество «Валькирий», которые будут поставлены ВВС в рамках этого контракта. В феврале, докладывая о прибыли и убытках за четвертый квартал 2020 года, ДеМарко сказал, что ожидает, что компания поставит 6-10 серийных самолетов в 2021 году в зависимости от спроса со стороны клиентов. Также сообщалось, что цена XQ-58A будет составлять 2-3 млн долларов за единицу в зависимости от заказанного количества.

ВВС США возвращают B-1B Lancer

ВВС Соединенных Штатов начинают процедуру постепенного возвращения бомбардировщиков B-1B в эксплуатацию. После того как в апреле была обнаружена проблема с топливными системами, всему парку машин был закрыт доступ к выполнению оперативных задач. Некоторые самолеты уже возобновили работу.

Ранее ВВС обнаружили проблему с фильтрами топливной системы на нескольких самолетах, что приводило к утечкам горючего. Военно-воздушные силы провели необходимый ремонт и серию проверок с использованием новейших технологий.

Военные специалисты США покинули авиабазу в Ираке

Компания Lockheed Martin заявила о выводе специалистов по техобслуживанию иракских истребителей F-16 с авиабазы Балад по соображениям безопасности после серии ракетных ударов. Ожидается, что решение компании приведет к выводу из строя оставшихся F-16, которые все еще находились в эксплуатации.

Минобороны Ирака отказалось от комментариев, однако сотрудник службы безопасности на условиях анонимности сообщил, что из 70 американских специалистов 50 отправлены в США, а 20 — в Эрбиль. В 2002 году Ирак был вынужден приостановить полеты большей части F-16 из-за плохого техобслуживания, частично вызванного предыдущим выводом специалистов Lockheed Martin.

Истребители F-35 впервые прибыли во Францию

Самолеты F-35 Lightning II впервые прибыли во Францию 10 мая, сообщили Военно-воздушные силы США. Четыре F-35A из 4-й истребительной эскадрильи, базы ВВС США Хилл, штат Юта, прибыли на авиабазу Мон-де-Марсан на юге Франции для обучения и выполнения операций по обеспечению безопасности.

Самолеты примут участие в нескольких мероприятиях, включая Atlantic Trident-21. Учения пройдут на базе Мон-де-Марсан с 17 по 28 мая для повышения оперативной совместимости истребителей 4-го и 5-го поколений.

Пять ракет JASSM были впервые установлены на F-15E Strike Eagle

На истребителе F-15E Strike Eagle ВВС США впервые были установлены ракеты AGM-158 JASSM класса «воздух-земля» в рамках испытаний Strike Rodeo. Самолет впервые поднялся в воздух с таким вооружением.

В дальнейшем планируется удвоить ракетную нагрузку в испытаниях. Тесты истребителя F-15E с пятью JASSM были проведены 85-й испытательной эскадрильей. До сих пор ни один истребитель ВВС не мог нести более двух JASSM.

Завершена сборка первого УТС Boeing-Saab T-7A Red Hawk

Носовая часть фюзеляжа первого продвинутого учебно-тренировочного самолета Boeing-Saab T-7A Red Hawk была соединена с хвостовой частью менее чем за 30 минут. Такая скорость сборки возможна благодаря цифровой сварке. Хвостовая часть фюзеляжа была спроектирована и построена компанией Saab в Линчепинге (Швеция). После этого, преодолев расстояние в 7 200 км, она была доставлена на завод Boeing в Сент-Луис для самолета, который будет использоваться для статических испытаний.

За ним последует производство еще пяти опытных образцов из общего числа заказанных ВВС США 351 единиц T-7A Red Hawk.

«В новой эволюции цифровых, спроектированных и изготовленных самолетов мы видим улучшение общего качества производства на 50% и сокращение дефектов сверления», — отметили в Boeing.

Турция

Турция заменит палубные F-35 собственными беспилотниками

Турецкая компания Baykar Defence опубликовала первое концептуальное изображение БПЛА TB-3 Bayraktar на палубе УДК Anadolu. Корабль строится на верфи Sedef, ввод его в строй намечен на 2022 год. Изначально авиакрыло Anadolu должно было состоять из палубных истребителей F-35, но США отказались поставлять их Анкаре.

Теперь, по словам гендиректора Baykar Defence Халука Байрактара, перспективный беспилотник будет адаптирован для базирования на Anadolu. На борту корабля смогут размещаться от 30 до 50 БПЛА TB-3 со складывающимися крыльями. При этом минимум 10 из них смогут одновременно управляться корабельной командной системой.

Япония

Новая жизнь для противолодочного вертолета

На предприятии японской Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагое 12 мая состоялся первый испытательный полет опытного образца модифицированного корабельного противолодочного вертолета XSH-60L Seahawk для ВМС Японии.

XSH-60L является дальнейшим развитием ранее производившихся MHI по лицензии американских вертолетов SH-60J и SH-60K, но оснащен современным полностью японским оборудованием.

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