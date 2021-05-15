Законопроект об индексации акцизов на алкоголь и табак внесен в Госдуму

Москва, 15 мая. Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект об индексации ставок акцизов на табак и алкогольные напитки.

Индексация акцизов на 2024 год — с учетом ожидаемой инфляции — составит в среднем 4% по сравнению с показателем предыдущего года. Косвенный налог на табак и табачные изделия был повышен на 20% в текущем году. Первоначально планировалось увеличить ставки акцизов на 4%, передает «Коммерсантъ».

Министерство финансов России обосновало внеплановое повышение значения необходимостью пополнения государственного бюджета для выполнения социальных обязательств. Специальная налоговая ставка будет скорректирована в стандартном порядке — с учетом прогнозируемого уровня инфляции в последующие годы, резюмировало ведомство.

Власти ранее утвердили сроки проведения эксперимента по маркировке биологически активных пищевых добавок. Он продлится с 1 мая текущего года по 31 августа будущего года.