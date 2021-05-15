Звезда «Короны» Джиллиан Андерсон появится во втором сезоне сериала «Великая»

Лос-Анджелес, 15 мая. Каст второго сезона популярного сериала «Великая» пополнился еще одной голливудской актрисой. К производству присоединилась звезда «Короны» Джиллиан Андерсон.

Разработкой проекта занимается стриминговый сервис Hulu. Андерсон сыграет роль матери императрицы Екатерины II. По сюжету она приезжает в Российскую империю, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в стране и поддержать дочь. Однако позже выясняется, что у нее совсем другие намерения. По информации издания Deadline, актриса появится лишь в двух эпизодах сезона.

Роль Екатерины Великой во втором сезоне сериала сыграет голливудская актриса Эль Фаннинг, а ее супруга Петра II — Николас Холт. Как сообщили инсайдеры, продолжение шоу будет состоять из десяти серий, однако дата его выхода пока остается неизвестной.

Сатирический сериал «Великая» рассказывает о юной Екатерине, которая переехала из Германии, чтобы стать женой российского императора. Вскоре она разочаровывается в любви и в управлении государством. Пока Петр II неустанно веселится, молодая императрица решает все взять в свои руки и совершить переворот.

Видеосервис Hulu занимается съемками нового сериала о жизни скандальной актрисы Памелы Андерсон. Роль эффектной блондинки досталась Лили Джеймс, которую уже заметили на улицах в образе звезды.