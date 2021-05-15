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15 мая 17:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
16:45
Общество
«Крылья Советов» «затроллили» фанатов «Локомотива» и запустили самолетики на трибуну
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Звезда «Короны» Джиллиан Андерсон появится во втором сезоне сериала «Великая»

Общество
Звезда «Короны» Джиллиан Андерсон появится во втором сезоне сериала «Великая»
Global Look Press  /  Steve Vas/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 15 мая. Каст второго сезона популярного сериала «Великая» пополнился еще одной голливудской актрисой. К производству присоединилась звезда «Короны» Джиллиан Андерсон.

Разработкой проекта занимается стриминговый сервис Hulu. Андерсон сыграет роль матери императрицы Екатерины II. По сюжету она приезжает в Российскую империю, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в стране и поддержать дочь. Однако позже выясняется, что у нее совсем другие намерения. По информации издания Deadline, актриса появится лишь в двух эпизодах сезона.

Роль Екатерины Великой во втором сезоне сериала сыграет голливудская актриса Эль Фаннинг, а ее супруга Петра II — Николас Холт. Как сообщили инсайдеры, продолжение шоу будет состоять из десяти серий, однако дата его выхода пока остается неизвестной.

Сатирический сериал «Великая» рассказывает о юной Екатерине, которая переехала из Германии, чтобы стать женой российского императора. Вскоре она разочаровывается в любви и в управлении государством. Пока Петр II неустанно веселится, молодая императрица решает все взять в свои руки и совершить переворот.

Видеосервис Hulu занимается съемками нового сериала о жизни скандальной актрисы Памелы Андерсон. Роль эффектной блондинки досталась Лили Джеймс, которую уже заметили на улицах в образе звезды.

андерсон великая hulu
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Все новости / Общество / Звезда «Короны» Джиллиан Андерсон появится во втором сезоне сериала «Великая»
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