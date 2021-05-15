Житель Мордовии попал под пассажирский поезд

Саранск, 15 мая. В пятницу в Чамзинском районе Мордовии местный житель попал под пассажирский поезд. Мужчина после наезда состава остался жив, на данный момент проходит лечение в больнице.

«В вечернее время суток на перегоне «Нуя — Чамзинка» поезд сбил мужчину 1996 года рождения. Молодой человек с травмами доставлен в Чамзинскую Центральную районную больницу», — сообщили ФАН в Рузаевском отделе МВД РФ на транспорте.

По уточненным данным Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, жителя Чамзинки травмировал поезд 375 Казань — Адлер.

«В настоящее время проводится доследственная проверка. Совместно с представителями УТ МВД России по ПФО и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали ФАН в ведомстве.

По словам местных жителей, молодой человек после наезда состава лишился ноги.

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