В Бразилии во время пандемии участились нападения на индейцев

Сан-Паулу, 15 мая. Нападения нелегальных старателей на индейцев яномама, проживающих между бразильскими штатами Амазонас и Рорайма, участились в период пандемии. Об этом сообщает агентство Brasil de Fato.

На одном из видео, которое распространилось по социальным сетям, несколько человек подходят к территории коренного народа на лодке и начинают стрелять в женщин и детей, которые находились на берегу реки.

Член Областного совета по вопросам здравоохранения коренного народа яномама Жуниор Экурари сообщил в интервью Brasil de Fato, что нелегальные добытчики полезных ископаемых угрожают местным жителям на протяжении десятилетий. Земли индейцев находятся на территории крупнейшей резервации коренных жителей с населением 29 тысяч человек.

«Ситуация очень серьезная. Нападения могут продолжиться в любое время, и индейцы крайне напуганы. Мы требуем немедленного вмешательства федеральной армии, чтобы защитить общину», — заявил Экурари.

Из-за присутствия нелегальных старателей распространение COVID-19 среди индейцев увеличилось на 250% в 2020 году, сообщается в докладе лидеров индейских общин.

В начале мая стало известно, что вакцины от COVID-19 для коренного населения перенаправлялись в руки нелегальных старателей в обмен на золото.

Кроме того, коренные жители столкнулись со вспышкой малярии: случаи заражения увеличились на 10%. Смертность среди детей из-за недоедания увеличилась из-за недавнего вывода правительством медицинских бригад, которые раньше работали на территории и помогали жителям.

Представительница правозащитной организации Ана Мария Машаду отметила, что в местах проживания индейцев яномама наблюдается резкое ухудшение состояния системы здравоохранения из-за непредставления правительством социальных услуг коренном населению.