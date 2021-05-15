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15 мая 17:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
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В Бразилии во время пандемии участились нападения на индейцев

Весь мир
В Бразилии во время пандемии участились нападения на индейцев
Global Look Press  /  Fernando Souza

Сан-Паулу, 15 мая. Нападения нелегальных старателей на индейцев яномама, проживающих между бразильскими штатами Амазонас и Рорайма, участились в период пандемии. Об этом сообщает агентство Brasil de Fato.

На одном из видео, которое распространилось по социальным сетям, несколько человек подходят к территории коренного народа на лодке и начинают стрелять в женщин и детей, которые находились на берегу реки.

Член Областного совета по вопросам здравоохранения коренного народа яномама Жуниор Экурари сообщил в интервью Brasil de Fato, что нелегальные добытчики полезных ископаемых угрожают местным жителям на протяжении десятилетий. Земли индейцев находятся на территории крупнейшей резервации коренных жителей с населением 29 тысяч человек.

«Ситуация очень серьезная. Нападения могут продолжиться в любое время, и индейцы крайне напуганы. Мы требуем немедленного вмешательства федеральной армии, чтобы защитить общину», — заявил Экурари.

Из-за присутствия нелегальных старателей распространение COVID-19 среди индейцев увеличилось на 250% в 2020 году, сообщается в докладе лидеров индейских общин.

В начале мая стало известно, что вакцины от COVID-19 для коренного населения перенаправлялись в руки нелегальных старателей в обмен на золото.

Кроме того, коренные жители столкнулись со вспышкой малярии: случаи заражения увеличились на 10%. Смертность среди детей из-за недоедания увеличилась из-за недавнего вывода правительством медицинских бригад, которые раньше работали на территории и помогали жителям.

Представительница правозащитной организации Ана Мария Машаду отметила, что в местах проживания индейцев яномама наблюдается резкое ухудшение состояния системы здравоохранения из-за непредставления правительством социальных услуг коренном населению.

«Это способ тихо убивать их путем бездействия правительства. Кроме того, происходит криминализация организаций, оказывающих поддержку индейцам и обеспечивающих медицинское обслуживание жителям», — добавила Машаду.

бразилия индейцы коронавирус
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