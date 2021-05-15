В Бразилии во время пандемии участились нападения на индейцев

Сан-Паулу, 15 мая. Нападения нелегальных старателей на индейцев яномама, проживающих между бразильскими штатами Амазонас и Рорайма, участились в период пандемии. Об этом сообщает агентство Brasil de Fato.
#Amazon I Wildcat miners increased the Yanomamis' #COVID19 contaminations by 250%. #BdfInEnglishhttps://t.co/CEIIroqOp5— Brasil de Fato (em ????) (@brasildefato) May 14, 2021
На одном из видео, которое распространилось по социальным сетям, несколько человек подходят к территории коренного народа на лодке и начинают стрелять в женщин и детей, которые находились на берегу реки.
Член Областного совета по вопросам здравоохранения коренного народа яномама Жуниор Экурари сообщил в интервью Brasil de Fato, что нелегальные добытчики полезных ископаемых угрожают местным жителям на протяжении десятилетий. Земли индейцев находятся на территории крупнейшей резервации коренных жителей с населением 29 тысяч человек.
«Ситуация очень серьезная. Нападения могут продолжиться в любое время, и индейцы крайне напуганы. Мы требуем немедленного вмешательства федеральной армии, чтобы защитить общину», — заявил Экурари.
Из-за присутствия нелегальных старателей распространение COVID-19 среди индейцев увеличилось на 250% в 2020 году, сообщается в докладе лидеров индейских общин.
В начале мая стало известно, что вакцины от COVID-19 для коренного населения перенаправлялись в руки нелегальных старателей в обмен на золото.
Кроме того, коренные жители столкнулись со вспышкой малярии: случаи заражения увеличились на 10%. Смертность среди детей из-за недоедания увеличилась из-за недавнего вывода правительством медицинских бригад, которые раньше работали на территории и помогали жителям.
Представительница правозащитной организации Ана Мария Машаду отметила, что в местах проживания индейцев яномама наблюдается резкое ухудшение состояния системы здравоохранения из-за непредставления правительством социальных услуг коренном населению.
«Это способ тихо убивать их путем бездействия правительства. Кроме того, происходит криминализация организаций, оказывающих поддержку индейцам и обеспечивающих медицинское обслуживание жителям», — добавила Машаду.