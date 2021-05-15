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15 мая 17:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
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Марокко направит экстренную гуманитарную помощь палестинцам

Весь мир
Марокко направит экстренную гуманитарную помощь палестинцам
ru.wikipedia.org  / 

Рабат, 15 мая. Король Марокко Мухаммед VI, являясь также председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, отдал распоряжения об отправке экстренной гуманитарной помощи палестинцам, проживающим на Западном берегу и в секторе Газа.

Самолеты вооруженных сил доставят в Палестину 40 тонн продуктов питания, медикаментов и одеял.

«Королевство Марокко самым решительным образом осуждает насилие, совершенное на оккупированных палестинских территориях, продолжение которого лишь увеличивает конфликт, усиливает ненависть и подрывает шансы на установление мира в регионе», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

МИД подчеркивает, что решение короля Мухаммеда VI является частью неизменной поддержки справедливого дела палестинцев и его солидарности с братским народом.

«Королевство Марокко, ставя палестинский вопрос во главу угла своих приоритетов, остается верным приверженности достижению решения о сосуществовании двух стран, живущих бок о бок в мире и безопасности, путем создания палестинского государства в пределах границ по состоянию на 4 июня 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме», — добавлено в заявлении Рабата. 

В декабре 2020 года при участии администрации президента США Дональда Трампа Марокко и Израиль заключили соглашение о нормализации отношений. Двумя неделями позже власти Рабата, Вашингтона и Тель-Авива подписали Совместную декларацию, согласно которой Соединенные Штаты признали суверенитет Марокко над всей территорией Западной Сахары. 

израиль палестина марокко лаг сектор газа
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