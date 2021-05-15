Марокко направит экстренную гуманитарную помощь палестинцам

Рабат, 15 мая. Король Марокко Мухаммед VI, являясь также председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, отдал распоряжения об отправке экстренной гуманитарной помощи палестинцам, проживающим на Западном берегу и в секторе Газа.

Самолеты вооруженных сил доставят в Палестину 40 тонн продуктов питания, медикаментов и одеял.

«Королевство Марокко самым решительным образом осуждает насилие, совершенное на оккупированных палестинских территориях, продолжение которого лишь увеличивает конфликт, усиливает ненависть и подрывает шансы на установление мира в регионе», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

МИД подчеркивает, что решение короля Мухаммеда VI является частью неизменной поддержки справедливого дела палестинцев и его солидарности с братским народом.

«Королевство Марокко, ставя палестинский вопрос во главу угла своих приоритетов, остается верным приверженности достижению решения о сосуществовании двух стран, живущих бок о бок в мире и безопасности, путем создания палестинского государства в пределах границ по состоянию на 4 июня 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме», — добавлено в заявлении Рабата.

В декабре 2020 года при участии администрации президента США Дональда Трампа Марокко и Израиль заключили соглашение о нормализации отношений. Двумя неделями позже власти Рабата, Вашингтона и Тель-Авива подписали Совместную декларацию, согласно которой Соединенные Штаты признали суверенитет Марокко над всей территорией Западной Сахары.