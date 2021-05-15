Уфа, 15 мая. Власти региона хотят наладить взаимодействие с золотодобывающими компаниями, чтобы эффективно решать текущие вопросы и разобраться с компанией бывшего политика с Украины.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время заседания комиссии по вопросам деятельности недропользователей поднял вопрос о характере сотрудничества и ведения переговоров с представителями компаний, которые занимаются добычей золота в регионе. Он указал, что в данной сфере имеется множество проблем.

Со слов президента республики, зачастую компании оставляют какой-либо мусор после проведения работ, либо ведут бесконтрольную добычу металлов. Известно, что в Башкирии имеются крупные месторождения золота, при этом ряд фирм уходит от налогов через оформление на Сейшельских островах, либо в других офшорных или «полуофшорных» зонах, тем самым лишая регион и население средств на модернизацию имеющейся инфраструктуры.

Так, недавно стало известно о том, что компания «Альт-инвест», которая ведет золотодобычу в регионе, принадлежит экс-вице-премьеру Украины Леониду Казаченко, который был включен в «санкционный список». Хабиров подчеркнул, что компания бывшего депутата Верховной Рады организовала свою деятельность в Башкирии самым неподобающим образом и наносит огромный ущерб экологии республики, разбрасывая повсюду производственные отходы.

Хабиров отметил, что лицензии на ведение деятельности выдаются федеральным центром, но за республиканскими властями остается право решать все проблемы текущего характера. Руководитель Башкортостана выступил с инициативой о создании ассоциации компаний и комиссии, которая соберет представителей администрации и муниципалитетов для быстрого и эффективного решения проблем. Предполагается, что комиссия начнет работу уже в скором времени.

Недавно в центре внимания в регионе оказалась дорожная инфраструктура. Жители Башкирии начали обращаться к Хабирову в социальных сетях с жалобами на состояние дорог.