Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 17:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
Все новости
15 мая 17:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
Все новости

Власти Башкирии поставят на место «золотой» бизнес опального вице-премьера Украины

  /   Обновлено: 15 мая 2021 16:55
Экономика
Власти Башкирии поставят на место «золотой» бизнес опального вице-премьера Украины
wikipedia.org  /  Gummy-beer / CC0

Уфа, 15 мая. Власти региона хотят наладить взаимодействие с золотодобывающими компаниями, чтобы эффективно решать текущие вопросы и разобраться с компанией бывшего политика с Украины.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время заседания комиссии по вопросам деятельности недропользователей поднял вопрос о характере сотрудничества и ведения переговоров с представителями компаний, которые занимаются добычей золота в регионе. Он указал, что в данной сфере имеется множество проблем.

Со слов президента республики, зачастую компании оставляют какой-либо мусор после проведения работ, либо ведут бесконтрольную добычу металлов. Известно, что в Башкирии имеются крупные месторождения золота, при этом ряд фирм уходит от налогов через оформление на Сейшельских островах, либо в других офшорных или «полуофшорных» зонах, тем самым лишая регион и население средств на модернизацию имеющейся инфраструктуры.

Так, недавно стало известно о том, что компания «Альт-инвест», которая ведет золотодобычу в регионе, принадлежит экс-вице-премьеру Украины Леониду Казаченко, который был включен в «санкционный список». Хабиров подчеркнул, что компания бывшего депутата Верховной Рады организовала свою деятельность в Башкирии самым неподобающим образом и наносит огромный ущерб экологии республики, разбрасывая повсюду производственные отходы.

Хабиров отметил, что лицензии на ведение деятельности выдаются федеральным центром, но за республиканскими властями остается право решать все проблемы текущего характера. Руководитель Башкортостана выступил с инициативой о создании ассоциации компаний и комиссии, которая соберет представителей администрации и муниципалитетов для быстрого и эффективного решения проблем. Предполагается, что комиссия начнет работу уже в скором времени.

Недавно в центре внимания в регионе оказалась дорожная инфраструктура. Жители Башкирии начали обращаться к Хабирову в социальных сетях с жалобами на состояние дорог.

башкирия хабиров золото
Комментировать
Самое популярное
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 147572 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 132991 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 45807 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 34244 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 29377 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Экономика / Власти Башкирии поставят на место «золотой» бизнес опального вице-премьера Украины
Рейтинг@Mail.ru