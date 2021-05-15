Визит Блинкена в Киев поставил второй президентский срок Зеленского под вопрос

Киев, 15 мая. Второй президентский срок Владимира Зеленского оказался под вопросом после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и его помощницы Виктории Нуланд.

Нуланд неофициально встретилась с мэром Киева Виталием Кличко в отеле «Хайятт», команда Зеленского восприняла это как «смотрины» на пост нового президента Украины со стороны США. Киевляне доверяют Кличко намного больше, чем Зеленскому.

Фактически вопрос второго президентского срока для Зеленского сейчас под вопросом, а выборы могут состояться досрочно, если политик не докажет США, что он небесполезен. Кличко же, судя по его поведению, готов «держать удар».

Ранее российский журналист Владимир Соловьев заявил, что своими решениями и политическим безволием Зеленский предал украинский народ и стал еще худшим президентом, чем его предшественник Петр Порошенко.