Россиянам раскрыли нюансы оформления микрозаймов

Москва, 15 мая. Существуют правила, которые должны строго соблюдаться россиянами, обращающимися за микрозаймом. Об этом заявила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Анна Чаплыгина.

По словам финансиста, услуги микрофинансовых организаций дороже, чем предложения банков. Чаплыгина предполагает, что минимизация срока пользования заемными средствами и заключение сделки при отсутствии всех остальных источников считаются важнейшими аспектами при обращении в МФО, передает «Прайм».

Если заемщик вынужден обратиться в МФО, гражданину сначала необходимо убедиться, что выбранная компания внесена в реестр Центробанка. Кроме того, перед подписанием контракта необходимо прочитать, можно ли выплачивать микрокредит, не рискуя обязательными статьями расходов собственного бюджета. В лучшем случае платежи по микрозайму не должны превышать 20–30% ежемесячного дохода при условии отсутствия других кредитов.

Ранее сообщалось, что количество россиян, которые оформляют ссуду только в микрофинансовых организациях, в процентном соотношении составило 7,6%.