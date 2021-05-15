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15 мая 17:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
Все новости

Россиянам раскрыли нюансы оформления микрозаймов

Экономика
Россиянам раскрыли нюансы оформления микрозаймов
Невские Новости

Москва, 15 мая. Существуют правила, которые должны строго соблюдаться россиянами, обращающимися за микрозаймом. Об этом заявила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Анна Чаплыгина.

По словам финансиста, услуги микрофинансовых организаций дороже, чем предложения банков. Чаплыгина предполагает, что минимизация срока пользования заемными средствами и заключение сделки при отсутствии всех остальных источников считаются важнейшими аспектами при обращении в МФО, передает «Прайм».

Если заемщик вынужден обратиться в МФО, гражданину сначала необходимо убедиться, что выбранная компания внесена в реестр Центробанка. Кроме того, перед подписанием контракта необходимо прочитать, можно ли выплачивать микрокредит, не рискуя обязательными статьями расходов собственного бюджета. В лучшем случае платежи по микрозайму не должны превышать 20–30% ежемесячного дохода при условии отсутствия других кредитов.

Ранее сообщалось, что количество россиян, которые оформляют ссуду только в микрофинансовых организациях, в процентном соотношении составило 7,6%.

мфо микрозайм кредитование чаплыгина
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