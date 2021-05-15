Площадь лесного пожара в Тюменской области составляет более 100 га

Тюмень, 15 мая. Сотрудники МЧС продолжают вести борьбу с огнем, который охватил 100 га леса неподалеку от Андреевского озера, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Тушение лесного пожара в Тюменской области осложняют жаркая погода и сильный ветер. Из-за них огонь быстро распространяется по территории массива и образует новые очаги. На данный момент полыхает около 100 га.

В борьбе с возгоранием задействованы свыше 150 человек и более 40 единиц специальной техники. Помимо спасателей, в район, где бушуют пожары, в скором времени должны прибыть инженерные войска. Они помогут сотрудникам МЧС в создании минерализованных полос.