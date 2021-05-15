Площадь лесного пожара в Тюменской области составляет более 100 га

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 17:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
Все новости
15 мая 17:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
Все новости

Площадь лесного пожара в Тюменской области составляет более 100 га

  /   Обновлено: 15 мая 2021 16:36
Происшествия
Площадь лесного пожара в Тюменской области составляет более 100 га
pixabay.com

Тюмень, 15 мая. Сотрудники МЧС продолжают вести борьбу с огнем, который охватил 100 га леса неподалеку от Андреевского озера, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Тушение лесного пожара в Тюменской области осложняют жаркая погода и сильный ветер. Из-за них огонь быстро распространяется по территории массива и образует новые очаги. На данный момент полыхает около 100 га.

В борьбе с возгоранием задействованы свыше 150 человек и более 40 единиц специальной техники. Помимо спасателей, в район, где бушуют пожары, в скором времени должны прибыть инженерные войска. Они помогут сотрудникам МЧС в создании минерализованных полос.

тюменская область лесной пожар тушение
Комментировать
Самое популярное
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 147572 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 132991 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 45807 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 34244 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 29377 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Происшествия / Площадь лесного пожара в Тюменской области составляет более 100 га
Рейтинг@Mail.ru