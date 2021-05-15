Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие

Каждый полет «Стрижей» и «Русских витязей» — незабываемое зрелище, вдохновение и радость. Чтобы летать, как они, пилоты учатся годами. Их работа красива, почетна и невероятно трудна. Без их выступлений не проходит практически ни один международный авиасалон.

В субботу, 15 мая, в подмосковной авиабазе Кубинка состоялся большой авиационный праздник, посвященный 30-летию групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». Заметим, что официальный юбилей у пилотажников был раньше, но по-настоящему отметить событие решили в середине мая — после участия асов в параде Победы на Красной площади.

«Русские Витязи» и «Стрижи» появились практически одновременно — 5 апреля и 6 мая 1991 года. Название обеих групп придумали сами пилоты. И те, и другие базируются на Кубинке в составе Центра показа авиационной техники имени Ивана Кожедуба.

vk.com / Андрей Чибис

Стоит отметить, что «Стрижи» летают на МиГ-29. Группа была сформированы из лучших пилотов на базе 234-го гвардейского Проскуровского истребительного авиаполка, который в войсках всегда называли «показным». В его задачи входила не только защита воздушных рубежей Москвы, но и демонстрация возможностей передовой авиационной техники. Нынешнюю раскраску «Стрижей» российская самолетостроительная корпорация «МиГ» предложила в 2000 году — так появились очертания гигантских синих птиц сверху и снизу на фюзеляже самолетов.

В свою очередь «Русские витязи» — единственная в мире авиационная группа, которая показывает высший пилотаж на тяжелых строевых истребителях Су-27. Первое выступление «Витязей» состоялось через 4,5 месяца после официального дня рождения группы, 24 августа 1991 года, на первом польском авиашоу в Познани.

mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей назвал пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» гордостью России.

«Стрижи» и «Русские витязи» являются гордостью нашей страны, нашей армии и Военно-космических сил. Они выступают на самых престижных государственных и межгосударственных мероприятиях. Я хочу пожелать им дальнейшего процветания, повышения уровня мастерства, которое они могли бы в дальнейшем передать будущим поколениям. Хочу также пожелать, чтобы они отметили 200- и 300-летие», — сказал собеседник ФАН.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Депутат также добавил, чем больше в России будет таких профессиональных пилотов, тем меньше будет желающих проверять нашу страну на прочность.

«Конечно, «Стрижи» и «Русские витязи» вносят очень серьезный вклад в повышение престижа нашей армии в глазах как подрастающего поколения, так и в глазах наших иностранных друзей, партнеров, недругов и так далее. Однозначно, российские войска являются одними из самых подготовленных. Наши летчики показывают высокий уровень мастерства на протяжении всей истории — так было и во времена Великой Отечественной войны, так происходит сегодня в небе над Сирией, так будет в будущем. Наши пилоты самые опытные, грамотные и профессиональные. Хотелось бы, чтобы наши ВКС показывали свое мастерство в составе вот таких вот экипажей — в мирное время, в мирных условиях на праздничных и торжественных мероприятиях. Чем больше у нас будет таких пилотом, тем меньше будет желающих проверять нашу страну на прочность — как в небе, так и на суше», — резюмировал Александр Шерин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что секретная разведоперация НАТО над Черным морем попала в поле зрения пилотов Су-30 ВКС РФ.