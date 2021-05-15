Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 21:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
Весь мир
В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
20:49
Общество
Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет
Все новости
15 мая 21:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
Весь мир
В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
20:49
Общество
Блогер Миро раскритиковала Азизу за ее стремление родить в 56 лет
Все новости

Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие

Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
ru.wikipedia.org  /  Alexander Mishin

Каждый полет «Стрижей» и «Русских витязей» — незабываемое зрелище, вдохновение и радость. Чтобы летать, как они, пилоты учатся годами. Их работа красива, почетна и невероятно трудна. Без их выступлений не проходит практически ни один международный авиасалон.

В субботу, 15 мая, в подмосковной авиабазе Кубинка состоялся большой авиационный праздник, посвященный 30-летию групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». Заметим, что официальный юбилей у пилотажников был раньше, но по-настоящему отметить событие решили в середине мая — после участия асов в параде Победы на Красной площади.

«Русские Витязи» и «Стрижи» появились практически одновременно — 5 апреля и 6 мая 1991 года. Название обеих групп придумали сами пилоты. И те, и другие базируются на Кубинке в составе Центра показа авиационной техники имени Ивана Кожедуба.

Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
vk.com  / Андрей Чибис

Стоит отметить, что «Стрижи» летают на МиГ-29. Группа была сформированы из лучших пилотов на базе 234-го гвардейского Проскуровского истребительного авиаполка, который в войсках всегда называли «показным». В его задачи входила не только защита воздушных рубежей Москвы, но и демонстрация возможностей передовой авиационной техники. Нынешнюю раскраску «Стрижей» российская самолетостроительная корпорация «МиГ» предложила в 2000 году — так появились очертания гигантских синих птиц сверху и снизу на фюзеляже самолетов.

В свою очередь «Русские витязи» — единственная в мире авиационная группа, которая показывает высший пилотаж на тяжелых строевых истребителях Су-27. Первое выступление «Витязей» состоялось через 4,5 месяца после официального дня рождения группы, 24 августа 1991 года, на первом польском авиашоу в Познани.

Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
mil.ru  / пресс-служба министерства обороны РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей назвал пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» гордостью России.

«Стрижи» и «Русские витязи» являются гордостью нашей страны, нашей армии и Военно-космических сил. Они выступают на самых престижных государственных и межгосударственных мероприятиях. Я хочу пожелать им дальнейшего процветания, повышения уровня мастерства, которое они могли бы в дальнейшем передать будущим поколениям. Хочу также пожелать, чтобы они отметили 200- и 300-летие», — сказал собеседник ФАН.

Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
duma.gov.ru  / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Депутат также добавил, чем больше в России будет таких профессиональных пилотов, тем меньше будет желающих проверять нашу страну на прочность.

«Конечно, «Стрижи» и «Русские витязи» вносят очень серьезный вклад в повышение престижа нашей армии в глазах как подрастающего поколения, так и в глазах наших иностранных друзей, партнеров, недругов и так далее. Однозначно, российские войска являются одними из самых подготовленных. Наши летчики показывают высокий уровень мастерства на протяжении всей истории — так было и во времена Великой Отечественной войны, так происходит сегодня в небе над Сирией, так будет в будущем. Наши пилоты самые опытные, грамотные и профессиональные. Хотелось бы, чтобы наши ВКС показывали свое мастерство в составе вот таких вот экипажей — в мирное время, в мирных условиях на праздничных и торжественных мероприятиях. Чем больше у нас будет таких пилотом, тем меньше будет желающих проверять нашу страну на прочность — как в небе, так и на суше», — резюмировал Александр Шерин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что секретная разведоперация НАТО над Черным морем попала в поле зрения пилотов Су-30 ВКС РФ. 

вкс пилоты стрижи шерин витязи
Комментировать
Самое популярное
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 159205 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 148805 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 53229 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 45049 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 29948 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Россия / Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
Рейтинг@Mail.ru