Дамаск, 15 мая. Страны Запада продолжают поддержку радикальных исламистских формирований в Сирии, ушедших в подполье. Эти группировки, а также оставшиеся после разгрома основной массы боевиков отряды «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) активизировались в преддверии президентских выборов в арабской республике, сообщает источник, близкий к Минобороны России.

Ликвидация подобных ячеек сейчас является одной из основных задач для российских воздушно-космических сил (ВКС). Последним подобным эпизодом является точечный удар СУ-34 и СУ-24М по подземным коммуникациям боевиков в так называемой Белой пустыне в сирийской провинции Хомс — он попал на видео, которое оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей. Здесь разведка вскрыла развитую систему пещер, в которой располагались командный пункт и склад боеприпасов.

Налет спровоцировал детонацию находящихся на складе снарядов, что вызвало взрыв мощностью около десяти тонн в тротиловом эквиваленте. Вместе с подземным комплексом были уничтожены до 20 боевиков, включая нескольких полевых командиров. Благодаря этому была снижена террористическая угроза в окрестностях Пальмиры, а также на инфраструктурных объектах в провинциях Хомс, Алеппо и Дамаск.

За три недели с 23 апреля ВКС РФ оказала сирийской армии содействие в ликвидации 338 террористов из различных группировок и аресте 44 боевиков. При этом были уничтожены шесть единиц техники и захвачены еще 20. Также удалось обнаружить 26 схронов с более чем 21,5 тонны боеприпасов, а также семь тонн материальных средств и другого имущества боевиков. Разрушению подверглись 45 подземных укрытий террористов и 38 наземных объектов.

Американский фактор

Дестабилизация обстановки в Сирии остается выгодна Соединенным Штатам, которые на протяжении всего конфликта в стране оказывали содействие радикальным антиправительственным группировкам.

Так, например, под контролем Вашингтона и лояльных им боевиков из курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) находятся нефтяные месторождения на севере республики. Незаконная добыча ведется под контролем военных США, что неоднократно привлекало к себе внимание международной общественности. Средства, вырученные с нелегальной продажи нефти, уходят на финансирование оппозиционных Дамаску сил и являются «черной» статьей доходов для американских спецслужб. Энергоноситель вывозится на территорию соседнего Ирака при помощи нефтевозов и трубопровода на дне реки Тигр.

1 Организация запрещена на территории РФ.