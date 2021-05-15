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15 мая 18:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
18:11
Политика
Проект МС-21 «взлетит» несмотря на давление со стороны Запада
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В сирийском Хомсе уничтожены подземные коммуникации и склад боеприпасов террористов

Весь мир
В сирийском Хомсе уничтожены подземные коммуникации и склад боеприпасов террористов
wikipedia.org  /  Oleg V. Belyakov / CC BY-SA 3.0

Дамаск, 15 мая. Страны Запада продолжают поддержку радикальных исламистских формирований в Сирии, ушедших в подполье. Эти группировки, а также оставшиеся после разгрома основной массы боевиков отряды «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) активизировались в преддверии президентских выборов в арабской республике, сообщает источник, близкий к Минобороны России.

Ликвидация подобных ячеек сейчас является одной из основных задач для российских воздушно-космических сил (ВКС). Последним подобным эпизодом является точечный удар СУ-34 и СУ-24М по подземным коммуникациям боевиков в так называемой Белой пустыне в сирийской провинции Хомс — он попал на видео, которое оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей. Здесь разведка вскрыла развитую систему пещер, в которой располагались командный пункт и склад боеприпасов.

Налет спровоцировал детонацию находящихся на складе снарядов, что вызвало взрыв мощностью около десяти тонн в тротиловом эквиваленте. Вместе с подземным комплексом были уничтожены до 20 боевиков, включая нескольких полевых командиров. Благодаря этому была снижена террористическая угроза в окрестностях Пальмиры, а также на инфраструктурных объектах в провинциях Хомс, Алеппо и Дамаск.

За три недели с 23 апреля ВКС РФ оказала сирийской армии содействие в ликвидации 338 террористов из различных группировок и аресте 44 боевиков. При этом были уничтожены шесть единиц техники и захвачены еще 20. Также удалось обнаружить 26 схронов с более чем 21,5 тонны боеприпасов, а также семь тонн материальных средств и другого имущества боевиков. Разрушению подверглись 45 подземных укрытий террористов и 38 наземных объектов.

Американский фактор

Дестабилизация обстановки в Сирии остается выгодна Соединенным Штатам, которые на протяжении всего конфликта в стране оказывали содействие радикальным антиправительственным группировкам.

Так, например, под контролем Вашингтона и лояльных им боевиков из курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) находятся нефтяные месторождения на севере республики. Незаконная добыча ведется под контролем военных США, что неоднократно привлекало к себе внимание международной общественности. Средства, вырученные с нелегальной продажи нефти, уходят на финансирование оппозиционных Дамаску сил и являются «черной» статьей доходов для американских спецслужб. Энергоноситель вывозится на территорию соседнего Ирака при помощи нефтевозов и трубопровода на дне реки Тигр. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

сирия вкс рф
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