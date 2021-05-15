В Тверской области местные жители обнаружили аномальное явление

Тверь, 15 мая. Историк и экскурсовод Денис Ивлев рассказал о странном явлении у ручья в деревне Старое Фировского района Тверской области.

Местные жители отмечают, что по дороге, которая пролегает в село Старое, есть место, где наблюдается проявление аномалии. По словам экскурсовода, зимой можно наблюдать, как круглый камень сам катится вверх по горе. Он отметил, что когда проезжаешь на автомобиле с прицепом, то складывается впечатление, будто прицеп сам толкает автомобиль.

Один из участников группы заявил, что эти места богаты рудой. Однако не уточняется, можно ли связать это со странностью, про которую рассказал Денис Ивлев.

Ранее сообщалось, что ученый назвал аномалией снятое в Крыму морское явление. Жительница России запечатлела на видео необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму.